Türkiye'de ilk defa 'Kuzugöbeği Mantarı' üretildi

© AA Projede yer alan yüksek ziraat mühendisi Dr. Atilla Ata da mantarın yetiştirilme süreciyle ilgili şunları kaydetti: "İlk önce doğadan mantarları topladık, sonrasında da ürünleri laboratuvar ortamında çoğalttık ve geçen kasım ayında ekimini gerçekleştirdik. İlk meyve görüntüsünü 11 Mart'ta elde ettik. Bugün bir ay geçti. Şu an çok verimli bir alan var. Yetiştiriciliği için gölgeli koşullar gereken bir mantar türü çünkü güneşte zarar görüyor. Bu nedenle ortamı gölge tülleriyle kapattık."