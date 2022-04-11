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Türkiye'de ilk defa 'Kuzugöbeği Mantarı' üretildi
Türkiye'de ilk defa 'Kuzugöbeği Mantarı' üretildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce örtü altında kuzugöbeği mantarı yetiştirildi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
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mantar, фото, türkiye, üretim

Türkiye'de ilk defa 'Kuzugöbeği Mantarı' üretildi

16:00 11.04.2022 (güncellendi: 16:04 11.04.2022)
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce örtü altında kuzugöbeği mantarı yetiştirildi.
© AATarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitü, mantarların ekonomik değerinden üreticinin de faydalanması için proje başlattı.
Kuzugöbeği Mantarı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitü, mantarların ekonomik değerinden üreticinin de faydalanması için proje başlattı.
© AAEnstitünün seralarında ekimine başlanan kuzugöbeği mantarı, bir aylık sürede hasat edilecek seviyeye geldi.
Kuzugöbeği Mantarı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Enstitünün seralarında ekimine başlanan kuzugöbeği mantarı, bir aylık sürede hasat edilecek seviyeye geldi.
© AAEnstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, gazetecilere, tarımsal ürünlerin sayısını ve çiftçilerin kazancını arttırmak için çok sayıda araştırma yaptıklarını söyledi.
Kuzugöbeği Mantarı - Sputnik Türkiye
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© AA
Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, gazetecilere, tarımsal ürünlerin sayısını ve çiftçilerin kazancını arttırmak için çok sayıda araştırma yaptıklarını söyledi.
© AAKeleş, mantarın yetiştiricisine ciddi gelir sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Kuzugöbeği mantarının üretiminde, dekarda 300-700 kilogram rekolte hedefliyoruz. Yaş kuzugöbeği mantarının kilogramının 400 liradan satıldığını düşünecek olursak müthiş bir gelir elde ediliyor. Dekara 120-280 bin lira gelir elde etme olanağı sunmaktadır. Mantarın kurusunun kilogramı da yaklaşık 3 bin liradan satılabiliyor. Kuzugöbeğinin kültüre alınması projemiz sayesinde ilk kez doğa değil de serada yetiştiriciliğini yapıyoruz. Dünyada bazı ülkelerde yetiştiriciliği yapılıyor ama Türkiye'de bu çalışma bir ilk."
Kuzugöbeği Mantarı - Sputnik Türkiye
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© AA
Keleş, mantarın yetiştiricisine ciddi gelir sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Kuzugöbeği mantarının üretiminde, dekarda 300-700 kilogram rekolte hedefliyoruz. Yaş kuzugöbeği mantarının kilogramının 400 liradan satıldığını düşünecek olursak müthiş bir gelir elde ediliyor. Dekara 120-280 bin lira gelir elde etme olanağı sunmaktadır. Mantarın kurusunun kilogramı da yaklaşık 3 bin liradan satılabiliyor. Kuzugöbeğinin kültüre alınması projemiz sayesinde ilk kez doğa değil de serada yetiştiriciliğini yapıyoruz. Dünyada bazı ülkelerde yetiştiriciliği yapılıyor ama Türkiye'de bu çalışma bir ilk."
© AAProjede yer alan yüksek ziraat mühendisi Dr. Atilla Ata da mantarın yetiştirilme süreciyle ilgili şunları kaydetti: "İlk önce doğadan mantarları topladık, sonrasında da ürünleri laboratuvar ortamında çoğalttık ve geçen kasım ayında ekimini gerçekleştirdik. İlk meyve görüntüsünü 11 Mart'ta elde ettik. Bugün bir ay geçti. Şu an çok verimli bir alan var. Yetiştiriciliği için gölgeli koşullar gereken bir mantar türü çünkü güneşte zarar görüyor. Bu nedenle ortamı gölge tülleriyle kapattık."
Kuzugöbeği Mantarı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Projede yer alan yüksek ziraat mühendisi Dr. Atilla Ata da mantarın yetiştirilme süreciyle ilgili şunları kaydetti: "İlk önce doğadan mantarları topladık, sonrasında da ürünleri laboratuvar ortamında çoğalttık ve geçen kasım ayında ekimini gerçekleştirdik. İlk meyve görüntüsünü 11 Mart'ta elde ettik. Bugün bir ay geçti. Şu an çok verimli bir alan var. Yetiştiriciliği için gölgeli koşullar gereken bir mantar türü çünkü güneşte zarar görüyor. Bu nedenle ortamı gölge tülleriyle kapattık."
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