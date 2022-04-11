https://tr.sputniknews.com/20220411/twitter-elon-musk-yonetim-kurulunda-gorev-almaktan-vazgecti-1055456102.html
Twitter: Elon Musk, yönetim kurulunda görev almaktan vazgeçti
Twitter: Elon Musk, yönetim kurulunda görev almaktan vazgeçti
SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, en büyük hissedarlarından olduğu Twitter'ın yönetim kurulunda görev almaktan vazgeçti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T07:48+0300
2022-04-11T07:48+0300
2022-04-11T07:49+0300
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Twitter CEO'su Parag Agrawal, Musk'a yönetim kurulu için 9 Nisan'da teklif götürüldüğünü ancak ünlü iş insanının kabul etmediğini açıkladı. Açıklamasında, "Bu kararın en iyisi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanan Agrawal, "Yönetimde olsunlar ya da olmasınlar hissedarlarımızdan gelen girdilere her zaman değer verdik ve vereceğiz. Elon bizim en büyük hissedarımız ve onun katkılarına her zaman açığız" dedi. Musk, Nisan ayının başlarında şirketten yüzde 9.2'lik pasif hisse satın almıştı. Bunun ardından Twitter CEO'su Ageawal "Elon Musk'ı yönetim kurulumuza atadığımızı sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum" demişti.Musk ardından Twitter'dan bir anket yayınlayarak kullanıcılara edit butonu isteyip istemediklerini sormuştu. Musk ayrıca, "Zaten kimse gelmiyor" diyerek Twitter'ın San Francisco'daki merkezini evsiz barınağına dönüştürme fikrini oylamaya sunmuştu. 1 milyonu aşkın kişinin oy kullandığı ankette yüzde 91'le "Evet" çıkmıştı. Musk, dün attığı tweette de en çok takip edilen kişilerin uzun süredir paylaşım yapmadığına dikkat çekip şu soruyu yöneltmişti: Twitter ölüyor mu?"Örneğin Taylor Swift üç aydır hiçbir şey paylaşmamış" diyen Musk, şarkıcı Justin Bieber'ın da bu yıl sadece bir tweet attığına işaret etmişti.
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elon musk, twitter
Twitter: Elon Musk, yönetim kurulunda görev almaktan vazgeçti
07:48 11.04.2022 (güncellendi: 07:49 11.04.2022) Abone ol
SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, en büyük hissedarlarından olduğu Twitter'ın yönetim kurulunda görev almaktan vazgeçti.
Twitter CEO'su Parag Agrawal, Musk'a yönetim kurulu için 9 Nisan'da teklif götürüldüğünü ancak ünlü iş insanının kabul etmediğini açıkladı.
Açıklamasında, "Bu kararın en iyisi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanan Agrawal, "Yönetimde olsunlar ya da olmasınlar hissedarlarımızdan gelen girdilere her zaman değer verdik ve vereceğiz. Elon bizim en büyük hissedarımız ve onun katkılarına her zaman açığız" dedi.
Musk, Nisan ayının başlarında şirketten yüzde 9.2'lik pasif hisse satın almıştı
. Bunun ardından Twitter CEO'su Ageawal "Elon Musk'ı yönetim kurulumuza atadığımızı sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum" demişti.
Musk ardından Twitter'dan bir anket yayınlayarak kullanıcılara edit butonu isteyip istemediklerini sormuştu. Musk ayrıca, "Zaten kimse gelmiyor" diyerek Twitter'ın San Francisco'daki merkezini evsiz barınağına dönüştürme fikrini oylamaya sunmuştu. 1 milyonu aşkın kişinin oy kullandığı ankette yüzde 91'le "Evet" çıkmıştı.
Musk, dün attığı tweette de en çok takip edilen kişilerin uzun süredir paylaşım yapmadığına dikkat çekip şu soruyu yöneltmişti: Twitter ölüyor mu?
"Örneğin Taylor Swift üç aydır hiçbir şey paylaşmamış" diyen Musk, şarkıcı Justin Bieber'ın da bu yıl sadece bir tweet attığına işaret etmişti.