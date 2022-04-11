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CANLI | Donetsk lideri Puşilin: Mariupol limanı Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolüne geçti
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/ukraynali-radikaller-mariupol-limani-girislerine-mayin-dosedi--1055470985.html
Ukraynalı radikaller, Mariupol limanı girişlerine mayın döşedi
Ukraynalı radikaller, Mariupol limanı girişlerine mayın döşedi
Mariupol şehrinde, limanı kurtarma operasyonu devam ediyor. Limanı kontrol eden Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburunun militanları, yabancı denizcileri... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T16:31+0300
2022-04-11T16:32+0300
ukrayna krizi
mariupol
milliyetçi
saldırı
operasyon
donbass
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Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre, Ukrayna yönetiminin, Azov liderlerini tahliye etmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Ukraynalı kuru yük gemisi Valetta, Mariupol açıklarında Rus savaş gemileri tarafından durduruldu.Limandaki militan sayısının yaklaşık 3 bin olduğu tahmin ediliyor.Denizden limana erişim yollarına mayınlar ve barikatlar yerleştirildi. Suda eski zincir mayınlar görünüyor, seyir koridoru da girişinde patlatılmış bir adet mayın tarama gemisi ile iki adet yüzer vinçle kapatıldı.Ukraynalı aşırı milliyetçilerin kurbanları arasında yabancı denizciler de var. Radikaller, Türk bandıralı ‘Azov Konkord’ gemisinin mürettebatına şiddet uyguladı. Üç saat boyunca güvertede yüzüstü yatırılan denizcilere işkence edildi, kamaraları yağmalandı.10 Nisan’da Rus askerler tarafından kurtarılan ‘Azov Konkord’ gemisinin lostromosu Aleksandr Leyman, “Mürettebatın Kırımlı, Sivastopollü olduğunu öğrendiler. ‘Hazırlanın, sizi fabrikaya götürüp dağa bağlayacağız, sizin askerleriniz bombalasın sizi’, dediler” diye anlattı.Rus askerler, liman ve Azovstal fabrikası bölgesinden sivilleri tahliye etmek için her şey yapıyor. Bugün dört ülkenin vatandaşı olan yaklaşık 50 kişi tahliye edilebildi. Diğerleri kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.Rus askerlerle omuz omuza savaşan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) askerleri, militanların limanı daha fazla kontrol edemeyeceğini söylüyor. ‘Sneg’ (kar) lakaplı bir DHC askeri, “En fazla bir haftaları kaldı diye düşünüyorum, limanı onlardan temizleyeceğiz” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220410/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-nato-uyesi-olsaydik-bu-savas-baslamazdi-1055451782.html
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mariupol, milliyetçi, saldırı, operasyon, donbass

Ukraynalı radikaller, Mariupol limanı girişlerine mayın döşedi

16:31 11.04.2022 (güncellendi: 16:32 11.04.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMariupol liman girişi
Mariupol liman girişi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik
/
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Mariupol şehrinde, limanı kurtarma operasyonu devam ediyor. Limanı kontrol eden Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburunun militanları, yabancı denizcileri rehin olarak tutuyor ve tahliyelerini engelliyor.
Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre, Ukrayna yönetiminin, Azov liderlerini tahliye etmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Ukraynalı kuru yük gemisi Valetta, Mariupol açıklarında Rus savaş gemileri tarafından durduruldu.
Limandaki militan sayısının yaklaşık 3 bin olduğu tahmin ediliyor.
Denizden limana erişim yollarına mayınlar ve barikatlar yerleştirildi. Suda eski zincir mayınlar görünüyor, seyir koridoru da girişinde patlatılmış bir adet mayın tarama gemisi ile iki adet yüzer vinçle kapatıldı.
Ukraynalı aşırı milliyetçilerin kurbanları arasında yabancı denizciler de var. Radikaller, Türk bandıralı ‘Azov Konkord’ gemisinin mürettebatına şiddet uyguladı. Üç saat boyunca güvertede yüzüstü yatırılan denizcilere işkence edildi, kamaraları yağmalandı.
10 Nisan’da Rus askerler tarafından kurtarılan ‘Azov Konkord’ gemisinin lostromosu Aleksandr Leyman, “Mürettebatın Kırımlı, Sivastopollü olduğunu öğrendiler. ‘Hazırlanın, sizi fabrikaya götürüp dağa bağlayacağız, sizin askerleriniz bombalasın sizi’, dediler” diye anlattı.
Rus askerler, liman ve Azovstal fabrikası bölgesinden sivilleri tahliye etmek için her şey yapıyor. Bugün dört ülkenin vatandaşı olan yaklaşık 50 kişi tahliye edilebildi. Diğerleri kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Rus askerlerle omuz omuza savaşan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) askerleri, militanların limanı daha fazla kontrol edemeyeceğini söylüyor. ‘Sneg’ (kar) lakaplı bir DHC askeri, “En fazla bir haftaları kaldı diye düşünüyorum, limanı onlardan temizleyeceğiz” ifadesini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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