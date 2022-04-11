Vaka sayısı 7 binin altında

© AA Koronavirüs, yoğun bakım, tedavi © AA

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi ise hayatını kaybetti