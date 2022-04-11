https://tr.sputniknews.com/20220411/vaka-sayisi-7-binin-altinda-1055477515.html
Vaka sayısı 7 binin altında
Vaka sayısı 7 binin altında
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi ise hayatını kaybetti 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T20:42+0300
2022-04-11T20:42+0300
2022-04-11T20:45+0300
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Vaka sayısı 7 binin altında
20:42 11.04.2022 (güncellendi: 20:45 11.04.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi ise hayatını kaybetti