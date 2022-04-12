https://tr.sputniknews.com/20220412/ab-mali-ordusuna-yonelik-egitim-misyonlarini-askiya-aldi-1055485601.html

AB, Mali ordusuna yönelik eğitim misyonlarını askıya aldı

AB, Mali ordusuna yönelik eğitim misyonlarını askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Mali ordusuna yönelik yürüttüğü eğitim misyonlarını askıya aldığını duyurdu. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T05:47+0300

2022-04-12T05:47+0300

2022-04-12T05:47+0300

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.Borrell, Mali'de ordu ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eğitim misyonlarının askıya alındığını ancak savaş hukuku konusunda verilen yan eğitimlerin devam edeceğini kaydetti."Olaylar bizi bu kararı vermeye zorladı. Cuntadan taleplerimizin karşılığını alamadık" ifadesini kullanan Borrell, buna karşın Sahel'de kalmaya devam edeceklerini belirtti.Borrell, Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) bölgede çalışmalarını nasıl sürdüreceğine ilişkin soru işaretleri olduğunun altını çizerek, MINUSMA'nın kışlasından çıkmasına izin verilmemesi durumunda misyonun Mali'de kalmasına da gerek olmadığını vurguladı.

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