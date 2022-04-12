https://tr.sputniknews.com/20220412/abd-disisleri-bakani-blinken-hindistana-s-400-yaptirimi-konusunda-henuz-karar-vermedik-1055483683.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hindistan'a S-400 yaptırımı konusunda henüz karar vermedik
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hindistan'a S-400 yaptırımı konusunda henüz karar vermedik
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a yaptırım konusunda henüz nihai kararı vermediklerini, ancak Rusya'nın yerine Hindistan'ın ana... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, '2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı' kapsamında Washington'da bir araya geldi.Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen bakanlardan Blinken, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna yanıt verdi.Tüm ülkelere Rusya'dan kapsamlı silahlar almamaları yönünde çağrı yapan Blinken, Hindistan'ın Moskova'dan S-400 alımı için şunları söyledi:'Kiev'e gönderilen tıbbi malzeme ve diğer desteklerden memnuniyet duyuyoruz'Ukrayna'daki durum bağlamında ABD ile Hindistan arasındaki yaklaşımları da konuştuklarını belirten Blinken, Yeni Delhi'nin Kiev'e gönderdiği tıbbi malzemeler ve diğer desteklerden ötürü memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Hindistan'ın Rusya'dan aldığı enerji miktarı konusuna da değinen Blinken, her ülkenin kendine göre ve farklı boyutlarda enerji ihtiyacı olduğunu, Hindistan'ın dünyanın en büyük 3. enerji tüketicisi konumunda bulunduğunu ve Rusya dahil birçok ülke üzerinden bu ihtiyacını karşıladığını anlattı.Blinken, "Elbette enerjide çeşitliliği ve yenilenebilir enerji sahalarını artırarak Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması için çabalıyoruz" değerlendirmesini yaptı. ABD'nin Hindistan'a enerji ihracatının son olarak yıllık 11 milyar dolara çıktığını kaydeden Blinken, bu konuda iş birliğini derinleştireceklerini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/pentagon-abd-ve-hindistan-uzay-alaninda-savunma-takasi-baslatacak-1055483341.html
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hindistan'a S-400 yaptırımı konusunda henüz karar vermedik
02:07 12.04.2022 (güncellendi: 02:09 12.04.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a yaptırım konusunda henüz nihai kararı vermediklerini, ancak Rusya'nın yerine Hindistan'ın ana güvenlik ortağı olmayı arzu ettiklerini ve bunun için çaba gösterdiklerini söyledi. Ayrıca Blinken, tüm ülkeleri Rusya'dan kapsamlı silah alımı yapmamaya çağırdı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, '2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı' kapsamında Washington'da bir araya geldi.
Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen bakanlardan Blinken, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna yanıt verdi.
Tüm ülkelere Rusya'dan kapsamlı silahlar almamaları yönünde çağrı yapan Blinken, Hindistan'ın Moskova'dan S-400 alımı için şunları söyledi:
"CAATSA Yasası (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kapsamında muhtemel yaptırım veya muhtemel muafiyet konusunda henüz karar vermedik. Ancak Hindistan ile Rusya arasında askeri satışlar da dahil uzun bir geçmiş ve ilişki var. Bizim Hindistan'a ortak olamadığımız dönemlerde bu ilişki yıllar önce şekillenmişti. Şimdi ise Hindistan'ın güvenlik ortağı tercihi olabilecek durumdayız ve bunu istiyoruz."
'Kiev'e gönderilen tıbbi malzeme ve diğer desteklerden memnuniyet duyuyoruz'
Ukrayna'daki durum bağlamında ABD ile Hindistan arasındaki yaklaşımları da konuştuklarını belirten Blinken, Yeni Delhi'nin Kiev'e gönderdiği tıbbi malzemeler ve diğer desteklerden ötürü memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Hindistan'ın Rusya'dan aldığı enerji miktarı konusuna da değinen Blinken, her ülkenin kendine göre ve farklı boyutlarda enerji ihtiyacı olduğunu, Hindistan'ın dünyanın en büyük 3. enerji tüketicisi konumunda bulunduğunu ve Rusya dahil birçok ülke üzerinden bu ihtiyacını karşıladığını anlattı.
Blinken, "Elbette enerjide çeşitliliği ve yenilenebilir enerji sahalarını artırarak Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması için çabalıyoruz" değerlendirmesini yaptı. ABD'nin Hindistan'a enerji ihracatının son olarak yıllık 11 milyar dolara çıktığını kaydeden Blinken, bu konuda iş birliğini derinleştireceklerini vurguladı.