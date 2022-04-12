https://tr.sputniknews.com/20220412/abd-disisleri-bakani-blinken-hindistana-s-400-yaptirimi-konusunda-henuz-karar-vermedik-1055483683.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hindistan'a S-400 yaptırımı konusunda henüz karar vermedik

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hindistan'a S-400 yaptırımı konusunda henüz karar vermedik

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a yaptırım konusunda henüz nihai kararı vermediklerini, ancak Rusya'nın yerine Hindistan'ın ana... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T02:07+0300

2022-04-12T02:07+0300

2022-04-12T02:09+0300

antony blinken

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s400

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ukrayna krizi

rusya

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, '2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı' kapsamında Washington'da bir araya geldi.Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen bakanlardan Blinken, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna yanıt verdi.Tüm ülkelere Rusya'dan kapsamlı silahlar almamaları yönünde çağrı yapan Blinken, Hindistan'ın Moskova'dan S-400 alımı için şunları söyledi:'Kiev'e gönderilen tıbbi malzeme ve diğer desteklerden memnuniyet duyuyoruz'Ukrayna'daki durum bağlamında ABD ile Hindistan arasındaki yaklaşımları da konuştuklarını belirten Blinken, Yeni Delhi'nin Kiev'e gönderdiği tıbbi malzemeler ve diğer desteklerden ötürü memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Hindistan'ın Rusya'dan aldığı enerji miktarı konusuna da değinen Blinken, her ülkenin kendine göre ve farklı boyutlarda enerji ihtiyacı olduğunu, Hindistan'ın dünyanın en büyük 3. enerji tüketicisi konumunda bulunduğunu ve Rusya dahil birçok ülke üzerinden bu ihtiyacını karşıladığını anlattı.Blinken, "Elbette enerjide çeşitliliği ve yenilenebilir enerji sahalarını artırarak Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması için çabalıyoruz" değerlendirmesini yaptı. ABD'nin Hindistan'a enerji ihracatının son olarak yıllık 11 milyar dolara çıktığını kaydeden Blinken, bu konuda iş birliğini derinleştireceklerini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220412/pentagon-abd-ve-hindistan-uzay-alaninda-savunma-takasi-baslatacak-1055483341.html

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antony blinken, s400, hindistan, ukrayna krizi, rusya