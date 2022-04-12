https://tr.sputniknews.com/20220412/abdde-yuzde-85-ile-son-40-yilin-enflasyon-rekoru-kirildi-1055499883.html
ABD'de yüzde 8.5 ile son 40 yılın enflasyon artış rekoru kırıldı
ABD'de yüzde 8.5 ile son 40 yılın enflasyon artış rekoru kırıldı
ABD'de yüksek enflasyon Rusya yaptırımları sonrası durdurulamıyor. Yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 8.5'a ulaşarak 1981'den beri en yüksek oranı gördüğü... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T15:40+0300
2022-04-12T15:40+0300
2022-04-12T16:04+0300
ekonomi
abd
enflasyon
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Yüksek enflasyondaki tırmanışın mart ayında da devam ettiği ABD'de geçen ay yıllık enflasyonun yüzde 8.5 oranına çıktığı açıklandı. Açıklama öncesi piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8.4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi.ABD hükümetinin açıklamasına göre geçen yıla kıyasla enerji fiyatları yüzde 32, gıda fiyatları yüzde 8.8 oranında arttı. Böylece Mayıs 1981'den bu yana en büyük 12 aylık enflasyon artışı görüldü. Açıklamada "Tüm kalemler endeksindeki tırmanışın devam etmesiyle martta sona eren 12 aylık dönemde yüzde 8.5 artış oldu. Bu, Aralık 1981'de sona eren dönemden bu yana en büyük 12 aylık artış anlamına geliyor" denildi. Enflasyon 2022'de üst üste üç aydır rekor kırmış durumda. Ocak ayındaki yüzde 7.5, şubat ayındaki yüzde 7.9 oranındaki yıllık enflasyon artışı da son 40 yılın rekoruydu.
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abd, enflasyon
ABD'de yüzde 8.5 ile son 40 yılın enflasyon artış rekoru kırıldı
15:40 12.04.2022 (güncellendi: 16:04 12.04.2022) Abone ol
ABD'de yüksek enflasyon Rusya yaptırımları sonrası durdurulamıyor. Yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 8.5'a ulaşarak 1981'den beri en yüksek oranı gördüğü açıklandı.
Yüksek enflasyondaki tırmanışın mart ayında da devam ettiği ABD'de geçen ay yıllık enflasyonun yüzde 8.5 oranına çıktığı açıklandı. Açıklama öncesi piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8.4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi.
ABD hükümetinin açıklamasına göre geçen yıla kıyasla enerji fiyatları yüzde 32, gıda fiyatları yüzde 8.8 oranında arttı.
Böylece Mayıs 1981'den bu yana en büyük 12 aylık enflasyon artışı görüldü.
Açıklamada "Tüm kalemler endeksindeki tırmanışın devam etmesiyle martta sona eren 12 aylık dönemde yüzde 8.5 artış oldu. Bu, Aralık 1981'de sona eren dönemden bu yana en büyük 12 aylık artış anlamına geliyor" denildi.
Enflasyon 2022'de üst üste üç aydır rekor kırmış durumda. Ocak ayındaki yüzde 7.5, şubat ayındaki yüzde 7.9 oranındaki yıllık enflasyon artışı da son 40 yılın rekoruydu.