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Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı
Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı
Adalet Bakanı Bozdağ, koronavirüse yakalandı. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Bozdağ, "Çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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bekir bozdağ
koronavirüs
kovid-19
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozdağ, karantina şartlarına uygun olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi.Bozdağ, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin."
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bekir bozdağ, kovid-19

Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı

14:56 12.04.2022 (güncellendi: 15:01 12.04.2022)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bozdağ, koronavirüse yakalandı. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Bozdağ, "Çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozdağ, karantina şartlarına uygun olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
Bozdağ, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin."
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