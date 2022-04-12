https://tr.sputniknews.com/20220412/adalet-bakani-bozdag-koronaviruse-yakalandi-1055498489.html

Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı

Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı

Adalet Bakanı Bozdağ, koronavirüse yakalandı. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Bozdağ, "Çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T14:56+0300

2022-04-12T14:56+0300

2022-04-12T15:01+0300

bekir bozdağ

koronavirüs

kovid-19

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozdağ, karantina şartlarına uygun olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi.Bozdağ, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin."

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bekir bozdağ, kovid-19