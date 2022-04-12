Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden askıda elektrik faturası kampanyası
22:30 12.04.2022 (güncellendi: 22:31 12.04.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık" dedi.
nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maddi zorluk yaşayan yurttaşların elektrik faturalarını ödemelerine yardımcı olunabilen bir kampanyayı başlattıklarını duyurdu.
‘ankaratekyurek.com’ internet sitesinin kampanyanın adresi olduğunu belirten Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatmalı. ankaratekyurek.com”
“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatmalı. ankaratekyurek.com”
Dün olduğu gibi bugün de iyiliği, sevgiyi, bereketi paylaşıyoruz. Biliyoruz ki biz daima 6 milyon tek yüreğiz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 6, 2022
Dayanışma varsa senin sayende.https://t.co/gqCu0lxS0m pic.twitter.com/p8nu41dNU3