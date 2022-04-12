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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden askıda elektrik faturası kampanyası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden askıda elektrik faturası kampanyası
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık" dedi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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mansur yavaş
ankara
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nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maddi zorluk yaşayan yurttaşların elektrik faturalarını ödemelerine yardımcı olunabilen bir kampanyayı başlattıklarını duyurdu.‘ankaratekyurek.com’ internet sitesinin kampanyanın adresi olduğunu belirten Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatmalı. ankaratekyurek.com”
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mansur yavaş, ankara, askıda fatura

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden askıda elektrik faturası kampanyası

22:30 12.04.2022 (güncellendi: 22:31 12.04.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık" dedi.
nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maddi zorluk yaşayan yurttaşların elektrik faturalarını ödemelerine yardımcı olunabilen bir kampanyayı başlattıklarını duyurdu.
‘ankaratekyurek.com’ internet sitesinin kampanyanın adresi olduğunu belirten Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatmalı. ankaratekyurek.com”
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