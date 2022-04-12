https://tr.sputniknews.com/20220412/ankara-buyuksehir-belediyesinden-askida-elektrik-faturasi-kampanyasi-1055509989.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden askıda elektrik faturası kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden askıda elektrik faturası kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık" dedi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T22:30+0300

2022-04-12T22:30+0300

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türkiye

mansur yavaş

ankara

askıda fatura

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nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maddi zorluk yaşayan yurttaşların elektrik faturalarını ödemelerine yardımcı olunabilen bir kampanyayı başlattıklarını duyurdu.‘ankaratekyurek.com’ internet sitesinin kampanyanın adresi olduğunu belirten Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatmalı. ankaratekyurek.com”

türkiye

ankara

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mansur yavaş, ankara, askıda fatura