https://tr.sputniknews.com/20220412/ankaya-yeni-radar-sistemi-1055505390.html

ANKA'ya yeni radar sistemi

ANKA'ya yeni radar sistemi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keşif, gözetleme, hedef tespit ve imha ihtiyacını karşılayan ANKA insansız hava aracına yeni bir kabiliyet kazandırıldı. ANKA'lar... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T18:42+0300

2022-04-12T18:42+0300

2022-04-12T18:42+0300

savunma

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını açıkladı.Demir, paylaşımında, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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türkiye