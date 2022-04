Araştırma: Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor

https://tr.sputniknews.com/20220412/arastirma-dunya-nufusunun-yuzde-52si-bas-agrisi-cekiyor-1055499066.html

'The Journal of Headache and Pain' dergisinde yayımlanan araştırmada, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, baş ağrısının küresel yaygınlığını tahmin etmek için 1961 ile 2020 yılları arasındaki 357 yayını inceledi. İnceleme sonucunda, bildirilen baş ağrısı vakalarının yüzde 26'sının gerilim tipi baş ağrısı olduğu, yüzde 4.6'sının ayda 15 veya daha fazla gün boyunca baş ağrısı çektiği belirlendi. Dünya nüfusunun yüzde 52'sinin her yıl baş ağrısı yaşadığı kaydedilen araştırmada, her yüz kişiden 14'ünün ise migren hastası olduğu aktarıldı. Öte yandan, araştırmacılar, dünya nüfusunun yüzde 15.8'inin her gün baş ağrısı çektiğini ve bunun yüzde 7'sinin migren kaynaklı olduğunu kaydetti. Baş ağrısı kadınlarda erkeklere göre daha yaygın Baş ağrısının kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğu bildirilen araştırmada, migrenin erkeklerde yüzde 8.6; kadınlarda ise yüzde 17 oranında görüldüğü ortaya koyuldu. Ayda 15 gün veya daha fazla baş ağrısı çekme oranının ise erkeklerde yüzde 2.9 iken kadınlarda yüzde 6 olduğu ifade edildi.

