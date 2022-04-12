https://tr.sputniknews.com/20220412/artvinde-siddetli-ruzgar-catilari-ucurdu-4-ogrenci-tedavi-altina-alindi-1055484209.html

Artvin’de rüzgar çatıları uçurdu: 4 öğrenci yaşadıkları korku nedeniyle tedavi altına alındı

Artvin’de rüzgar çatıları uçurdu: 4 öğrenci yaşadıkları korku nedeniyle tedavi altına alındı

Artvin’in Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar, iki binanın çatı uçurdu. Olayda 6 araç hasar gördü. Olay sırasında caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T02:36+0300

2022-04-12T02:36+0300

2022-04-12T02:39+0300

artvin

türkiye

rüzgar

çatı

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Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar Aşağı Hacılar Mahallesi Musazade Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binaların çatılarını uçmasına neden oldu. Rüzgarın şiddetiyle yerinden uçan çatılar önce çevredeki bazı evlerin camlarına ve duvarlarına çarptı daha sonra park halinde bulunan 6 araca zarar verdi. Rüzgar yaşandığı anda caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise yaşadığı korku nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencileri tedavilerin ardından taburcu edildi. Şiddetli rüzgar anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde rüzgarın şiddetiyle uçan çatıların tam ortasında kalan üniversite öğrencilerinin yaşadığı korku yer aldı.

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artvin, rüzgar, çatı