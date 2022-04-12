Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220412/artvinde-siddetli-ruzgar-catilari-ucurdu-4-ogrenci-tedavi-altina-alindi-1055484209.html
Artvin’de rüzgar çatıları uçurdu: 4 öğrenci yaşadıkları korku nedeniyle tedavi altına alındı
Artvin’de rüzgar çatıları uçurdu: 4 öğrenci yaşadıkları korku nedeniyle tedavi altına alındı
Artvin’in Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar, iki binanın çatı uçurdu. Olayda 6 araç hasar gördü. Olay sırasında caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T02:36+0300
2022-04-12T02:39+0300
artvin
türkiye
rüzgar
çatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055484248_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_0ab5acb291635c4a619f59ee214139d8.jpg
Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar Aşağı Hacılar Mahallesi Musazade Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binaların çatılarını uçmasına neden oldu. Rüzgarın şiddetiyle yerinden uçan çatılar önce çevredeki bazı evlerin camlarına ve duvarlarına çarptı daha sonra park halinde bulunan 6 araca zarar verdi. Rüzgar yaşandığı anda caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise yaşadığı korku nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencileri tedavilerin ardından taburcu edildi. Şiddetli rüzgar anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde rüzgarın şiddetiyle uçan çatıların tam ortasında kalan üniversite öğrencilerinin yaşadığı korku yer aldı.
artvin
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055484248_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_83f9dbd211c935f590552e035a4c1e8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
artvin, rüzgar, çatı

Artvin’de rüzgar çatıları uçurdu: 4 öğrenci yaşadıkları korku nedeniyle tedavi altına alındı

02:36 12.04.2022 (güncellendi: 02:39 12.04.2022)
© İHAArtvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Artvin’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© İHA
Abone olTelegram
Artvin’in Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar, iki binanın çatı uçurdu. Olayda 6 araç hasar gördü. Olay sırasında caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise yaşadığı korku nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar Aşağı Hacılar Mahallesi Musazade Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binaların çatılarını uçmasına neden oldu. Rüzgarın şiddetiyle yerinden uçan çatılar önce çevredeki bazı evlerin camlarına ve duvarlarına çarptı daha sonra park halinde bulunan 6 araca zarar verdi.
Rüzgar yaşandığı anda caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise yaşadığı korku nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencileri tedavilerin ardından taburcu edildi.
Şiddetli rüzgar anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde rüzgarın şiddetiyle uçan çatıların tam ortasında kalan üniversite öğrencilerinin yaşadığı korku yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала