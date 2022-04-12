https://tr.sputniknews.com/20220412/avustralyada-kovid-19-nedeniyle-can-kayiplari-ve-vakalardaki-artis-suruyor--1055487662.html

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor

Omicron'un alt varyantı BA.2'nin etkisiyle can kayıplarının sürdüğü Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 40 kişi daha öldü, 47 bin 231 yeni vaka tespit... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T09:37+0300

2022-04-12T09:37+0300

2022-04-12T09:38+0300

koronavirüs

avustralya

koronavirüs

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Sonbahar yaşanan Avustralya'da grip mevsiminin de devreye girmesiyle yeni vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Ülke genelinde 47 bin 231 Avustralyalının testinin pozitif çıkmasıyla Kovid-19’un ilk kaydedildiği günden bu yana virüse yakalananların sayısı 4 milyon 967 bin 993’e yükseldi. Halen 477 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, 151’i yoğun bakımda olmak üzere, 3 bin 243 kişi hastanede tedavi görüyor. Avustralya’da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 94,.42, aşının üçüncü dozunu yaptıranların oranı da yüzde 60.08 olarak kayıtlara geçti.

https://tr.sputniknews.com/20220411/cinde-kovid-19-18-milyonluk-guangzhouda-yeni-onlemler-sanghayda-tepki-artiyor-1055456703.html

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avustralya, koronavirüs