https://tr.sputniknews.com/20220412/ayedastan-moda-sahnesine-kacak-elektrik-kullanimi-uyarisi-1055504500.html

AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'ne 'kaçak elektrik kullanımı uyarısı'

AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'ne 'kaçak elektrik kullanımı uyarısı'

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ, (AYEDAŞ), Moda Sahnesi'nin kendi enerji haklarını sağlamaya karar vererek, elektrik saatlerini çalıştırmasının... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T18:07+0300

2022-04-12T18:07+0300

2022-04-12T18:07+0300

türkiye

ayedaş

moda sahnesi

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Şirketten yapılan açıklamada, dün Moda Sahnesi'nin Twitter hesabından, elektrik saatlerini çalıştırdıklarını duyurdukları anımsatıldı.Bu tür elektrik kullanımına ilişkin mevzuatta alınacak tedbirlerin sözlü olarak Moda Sahnesi'ne iletildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu uygulama, ilgili mevzuata göre kaçak elektrik kullanılması halidir. Kaçak elektrik kullanımı, teknik bilgisi olmayan kişiler tarafından sayaca müdahale edildiği için can ve mal güvenliği riski oluşturacağı gibi yakındaki tüketim noktalarının kaliteli ve kesintisiz enerji kullanımına da engel olmaktadır. Ayrıca bu durumun, piyasa işleyişi gereği kullandığı elektriğin bedelini düzenli olarak ödeyen diğer tüketicilerin faturalarına yansıyacağı da unutulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, elektrik dağıtım şirketlerinin, tarifelerin belirlenmesinden sorumlu olmadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:"AYEDAŞ düzenlemeye tabi olan elektrik dağıtım sektöründe ilgili elektrik piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görevini sürdürmektedir. Bu kapsamda, AYEDAŞ çalışanları mevzuat kapsamındaki kendilerine atfedilen görev ve uygulamalar dışında bir değerlendirme yapamaz veya işlemde bulunamaz. Son olarak belirtmek isteriz ki, Moda Sahnesi’nin elektriği, benzer konumda olan tüm tüketicilere aynı şekilde uygulandığı gibi, borcu nedeniyle kesilmiştir. Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi durumunda da mevzuat hükümleri uyarınca saha ekiplerimiz tarafından gerekli işlemler yapılacaktır."

türkiye

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ayedaş, moda sahnesi