Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220412/bahceli-fiyat-artislari-zamlar-gelip-gecicidir-muslumana-karamsarlik-haramdir-1055490081.html
Bahçeli: Türkiye'nin, Rusya Ukrayna konusunda devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir
Bahçeli: Türkiye'nin, Rusya Ukrayna konusunda devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir
MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'nin, Rusya Ukrayna konusunda devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir" dedi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:52+0300
2022-04-12T11:31+0300
politika
mhp
devlet bahçeli
tbmm
cumhur ittifakı
milliyetçi hareket partisi (mhp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055489929_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_21ccbb5462ddaca894333d43286903d8.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055489929_105:0:1200:821_1920x0_80_0_0_4985f62fbd650488eba4746a205e94e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, devlet bahçeli, tbmm, cumhur ittifakı, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Türkiye'nin, Rusya Ukrayna konusunda devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir

10:52 12.04.2022 (güncellendi: 11:31 12.04.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
Abone olTelegram
MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'nin, Rusya Ukrayna konusunda devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Fiyat artışları, zamlar gelip geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır.
Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor Kılıçdaroğlu?
Zamlardan şikayet edip sonra da İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapanlar zillettedir.
Kaşıkçı davasını saptıranlar zillettedir.
Bizim adayımız bellidir, sizin çürük adayınız ne zaman belli olacak? Haydi gösterin adayınızı. Korkmayın, kaçmayın, ipe un sermeyin. Adayınızı ilan edin. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir.
Ukrayna'daki gelişmeleri, Pakistan'ı takip ediyoruz. Savaş baronları silahların susmasına karşıdır. Ateşkese destek veren ikinci bir ülke aransa bile bulunamayacaktır. Türkiye'nin devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir. Türkiye barış konusunda nettir. Birleşik Krallık Başbakanı'nın böyle bir zamanda Ukrayna ziyareti yapıp Zelenskiy üzerinde psikolojik baskı kurması dikkat çekmiştir. ABD ve Birleşik Krallık ateşkesi sabote etmek için her yola başvuracak zihniyettedir. Rusya Dışişleri Bakanı, 7 Nisan'daki açıklamasında, Ukrayna'nın verdiği taslak metnin İstanbul'daki metinden farklı olduğunu belirtmiştir. Bize göre fırsatı ganimete çeviren mihraklar konu başlıklarını yokuşa sürmek için yoğun mesai içindedir. Kendi eyaletini yönetmekte zorluk çeken Biden'ın, krizin derinleşmesi için çaba sarf etmesi adil bir yaklaşım olarak görülemeyecektir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала