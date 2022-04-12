Bahçeli: Türkiye'nin, Rusya Ukrayna konusunda devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir

Ukrayna'daki gelişmeleri, Pakistan'ı takip ediyoruz. Savaş baronları silahların susmasına karşıdır. Ateşkese destek veren ikinci bir ülke aransa bile bulunamayacaktır. Türkiye'nin devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir. Türkiye barış konusunda nettir. Birleşik Krallık Başbakanı'nın böyle bir zamanda Ukrayna ziyareti yapıp Zelenskiy üzerinde psikolojik baskı kurması dikkat çekmiştir. ABD ve Birleşik Krallık ateşkesi sabote etmek için her yola başvuracak zihniyettedir. Rusya Dışişleri Bakanı, 7 Nisan'daki açıklamasında, Ukrayna'nın verdiği taslak metnin İstanbul'daki metinden farklı olduğunu belirtmiştir. Bize göre fırsatı ganimete çeviren mihraklar konu başlıklarını yokuşa sürmek için yoğun mesai içindedir. Kendi eyaletini yönetmekte zorluk çeken Biden'ın, krizin derinleşmesi için çaba sarf etmesi adil bir yaklaşım olarak görülemeyecektir.