Bahçeli: Türkiye'nin, Rusya Ukrayna konusunda devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir
10:52 12.04.2022 (güncellendi: 11:31 12.04.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© AA
MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'nin, Rusya Ukrayna konusunda devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Fiyat artışları, zamlar gelip geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır.
Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor Kılıçdaroğlu?
Zamlardan şikayet edip sonra da İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapanlar zillettedir.
Kaşıkçı davasını saptıranlar zillettedir.
Bizim adayımız bellidir, sizin çürük adayınız ne zaman belli olacak? Haydi gösterin adayınızı. Korkmayın, kaçmayın, ipe un sermeyin. Adayınızı ilan edin. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir.
Ukrayna'daki gelişmeleri, Pakistan'ı takip ediyoruz. Savaş baronları silahların susmasına karşıdır. Ateşkese destek veren ikinci bir ülke aransa bile bulunamayacaktır. Türkiye'nin devrede olması ABD'yi rahatsız etmektedir. Türkiye barış konusunda nettir. Birleşik Krallık Başbakanı'nın böyle bir zamanda Ukrayna ziyareti yapıp Zelenskiy üzerinde psikolojik baskı kurması dikkat çekmiştir. ABD ve Birleşik Krallık ateşkesi sabote etmek için her yola başvuracak zihniyettedir. Rusya Dışişleri Bakanı, 7 Nisan'daki açıklamasında, Ukrayna'nın verdiği taslak metnin İstanbul'daki metinden farklı olduğunu belirtmiştir. Bize göre fırsatı ganimete çeviren mihraklar konu başlıklarını yokuşa sürmek için yoğun mesai içindedir. Kendi eyaletini yönetmekte zorluk çeken Biden'ın, krizin derinleşmesi için çaba sarf etmesi adil bir yaklaşım olarak görülemeyecektir.