https://tr.sputniknews.com/20220412/bes-rus-tur-operatoru-yedi-havayolu-sirketi-ile-turkiye-ucuslari-duzenleyecek-1055502959.html

Beş Rus tur operatörü, yedi havayolu şirketi ile Türkiye uçuşları düzenleyecek

Beş Rus tur operatörü, yedi havayolu şirketi ile Türkiye uçuşları düzenleyecek

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), beş Rus tur operatörünün Pegasus Havayolları, Türk Hava Yolları ve Rus havayollarının da aralarında bulunduğu toplam... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T17:08+0300

2022-04-12T17:08+0300

2022-04-12T17:11+0300

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ATOR’dan yapılan açıklamada, beş Rus tur operatörünün, aralarında Pegasus Havayolları, Türk Hava Yolları ve Rus havayollarının da bulunduğu toplam yedi havayolu şirketiyle Rusya'dan Türkiye'ye uçuş düzenleyeceği belirtildi.“Moskova'dan Antalya'ya charter programları 9 Nisan'da başladı. Biblio-Globus tur operatörünün siparişi ile Antalya'ya yapılan uçuş Red Wings havayolu şirketi tarafından gerçekleştirildi. Uçuşlar 26 Ekim'e kadar haftada 1 ila 3 kez sıklıkta, Mayıs tatilleri dönemi içinse haftada 4 kez sıklıkta planlandı” denilen açıklama şöyle devam etti:Açıklamada, tur operatörlerinin ayrıca Rus havayolu şirketleri ‘Rossiya’ ve ‘Azimut’ uçuşları üzerinden de tur oluşturduğu kaydedildi.Coral Travel’ın Moskova ve Rusya’nın diğer bölgelerinden turistlerini Turkish Airlines, Pegasus Airlines ve PegasFly havayolu şirketlerinin seferleri ile Antalya, Bodrum ve Dalaman’a taşıyacağı belirtilen açıklamada, bu operatörün planlanan tüm seferler için blok rezervasyonlar yaptığı, Moskova-Antalya 2 kişilik ‘her şey dahil’ bir haftalık turun 72 bin 800 rubleye, St. Petersburg-Dalaman turunun 82 bin 900 rubleye, Kazan-Bodrum turunun da 82 bin 900 rubleye satın alınabileceği ifade edildi.Açıklamada, “Anex Tour turistleri 12 Nisan'dan itibaren Moskova'dan Antalya'ya Pegasus Hava Yolları ile, 15 Nisan'dan itibaren ise Türk Hava Yolları ile uçabilecek. Türk Hava Yolları'nın bölgelerden Antalya'ya yapacağı uçuşlarda uçuş programları olacak. Nisan sonundan itibaren tatil beldelerine Yekaterinburg, Kazan ve St. Petersburg'dan uçmak mümkün olacak. Türkiye'de Anex Tour ile iki kişi için 7 gecelik tatil 97 bin 700 rubleye alınabilir” ifadeleri yer aldı.Pegas Touristik’in 2 kişi için Yekaterinburg kalkışlı 7 gecelik turu 132 bin 100 rubleye sattığına dikkat çekilen açıklamaya göre Fun&Sun'dan Socçi kalkışlı bir kişilik tur 62 bin 100 ruble karşılığında satın alınabilecek. 28 Nisan'da ise Intourist’in Azimut Havayolları ile Mineralniye Vodı'dan Antalya'ya uçuş programı başlayacak. Program kapsamında bir kişilik tur 47 bin 900 rubleye satın alınabilecek. Fun&Sun 1 Mayıs'tan itibaren de Yamal Airlines'ın charter seferleri ile 50 bin rublelik 7 gecelik turlar hazırladı. Uçuşlar Domodedovo Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220405/rosturizm-turkiyeye-yogun-ucus-programi-bu-ay-veya-mayis-basinda-yeniden-baslatilabilir-1055334321.html

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