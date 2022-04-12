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https://tr.sputniknews.com/20220412/bloomberg-hindistan-rusyaya-ihracati-2-milyar-dolar-artirmayi-planliyor-1055501893.html
Bloomberg: Hindistan, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmayı planlıyor
Bloomberg: Hindistan, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmayı planlıyor
Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmak için Rus pazarına erişimin serbestleştirilmesi yönünde aktif... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T16:44+0300
2022-04-12T16:44+0300
ekonomi
rusya
hindistan
ihracat
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Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Hindistan, Rusya’ya ilaç, organik ve inorganik kimyasallar, süt ürünleri, çay, kahve ve ev eşyaları ihracatını artırmayı planlıyor. Hindistan ayrıca Batı’nın yaptırımları yüzünden Rusya’yla ticareti kesine üçüncü ülkelerin ürünlerini de Rusya’ya tedarik etme niyetinde.Rusya ve Hindistan geçen aydan itibaren ticarette ruble ve rupiye geçme konusunu görüşüyor. Hindistan’ın bir üst düzey yöneticilerinden biri, Mint gazetesine yaptığı açıklamada, “Ticareti kolaylaştırmak için döviz anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Üstelik Rusya’dan petrol alımlarını artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/hint-sirketler-batili-markalarin-ciktigi-rusyada-kendi-magazalarini-acacak-1055496508.html
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rusya, hindistan, ihracat

Bloomberg: Hindistan, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmayı planlıyor

16:44 12.04.2022
© AFP 2022 / Prakash SinghHindistan bayrağı
Hindistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Prakash Singh
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmak için Rus pazarına erişimin serbestleştirilmesi yönünde aktif müzakereler yürüttüğü aktarıldı.
Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Hindistan, Rusya’ya ilaç, organik ve inorganik kimyasallar, süt ürünleri, çay, kahve ve ev eşyaları ihracatını artırmayı planlıyor. Hindistan ayrıca Batı’nın yaptırımları yüzünden Rusya’yla ticareti kesine üçüncü ülkelerin ürünlerini de Rusya’ya tedarik etme niyetinde.
Rusya ve Hindistan geçen aydan itibaren ticarette ruble ve rupiye geçme konusunu görüşüyor. Hindistan’ın bir üst düzey yöneticilerinden biri, Mint gazetesine yaptığı açıklamada, “Ticareti kolaylaştırmak için döviz anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Üstelik Rusya’dan petrol alımlarını artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Moskova sokakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
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