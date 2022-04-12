https://tr.sputniknews.com/20220412/bloomberg-hindistan-rusyaya-ihracati-2-milyar-dolar-artirmayi-planliyor-1055501893.html

Bloomberg: Hindistan, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmayı planlıyor

Bloomberg: Hindistan, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmayı planlıyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmak için Rus pazarına erişimin serbestleştirilmesi yönünde aktif... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T16:44+0300

2022-04-12T16:44+0300

2022-04-12T16:44+0300

ekonomi

rusya

hindistan

ihracat

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Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Hindistan, Rusya’ya ilaç, organik ve inorganik kimyasallar, süt ürünleri, çay, kahve ve ev eşyaları ihracatını artırmayı planlıyor. Hindistan ayrıca Batı’nın yaptırımları yüzünden Rusya’yla ticareti kesine üçüncü ülkelerin ürünlerini de Rusya’ya tedarik etme niyetinde.Rusya ve Hindistan geçen aydan itibaren ticarette ruble ve rupiye geçme konusunu görüşüyor. Hindistan’ın bir üst düzey yöneticilerinden biri, Mint gazetesine yaptığı açıklamada, “Ticareti kolaylaştırmak için döviz anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Üstelik Rusya’dan petrol alımlarını artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220412/hint-sirketler-batili-markalarin-ciktigi-rusyada-kendi-magazalarini-acacak-1055496508.html

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rusya, hindistan, ihracat