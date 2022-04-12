https://tr.sputniknews.com/20220412/bloomberg-hindistan-rusyaya-ihracati-2-milyar-dolar-artirmayi-planliyor-1055501893.html
Bloomberg: Hindistan, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmayı planlıyor
Bloomberg: Hindistan, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmayı planlıyor
Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmak için Rus pazarına erişimin serbestleştirilmesi yönünde aktif... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T16:44+0300
2022-04-12T16:44+0300
2022-04-12T16:44+0300
ekonomi
rusya
hindistan
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104141/91/1041419128_0:15:3071:1742_1920x0_80_0_0_3555c050171ba2d5ff81f3ced41e33e9.jpg
Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Hindistan, Rusya’ya ilaç, organik ve inorganik kimyasallar, süt ürünleri, çay, kahve ve ev eşyaları ihracatını artırmayı planlıyor. Hindistan ayrıca Batı’nın yaptırımları yüzünden Rusya’yla ticareti kesine üçüncü ülkelerin ürünlerini de Rusya’ya tedarik etme niyetinde.Rusya ve Hindistan geçen aydan itibaren ticarette ruble ve rupiye geçme konusunu görüşüyor. Hindistan’ın bir üst düzey yöneticilerinden biri, Mint gazetesine yaptığı açıklamada, “Ticareti kolaylaştırmak için döviz anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Üstelik Rusya’dan petrol alımlarını artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/hint-sirketler-batili-markalarin-ciktigi-rusyada-kendi-magazalarini-acacak-1055496508.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104141/91/1041419128_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_c28c1e908d891f8ad23d2dae130f542e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, hindistan, ihracat
Bloomberg: Hindistan, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmayı planlıyor
Abone ol
Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin, Rusya’ya ihracatı 2 milyar dolar artırmak için Rus pazarına erişimin serbestleştirilmesi yönünde aktif müzakereler yürüttüğü aktarıldı.
Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Hindistan, Rusya’ya ilaç, organik ve inorganik kimyasallar, süt ürünleri, çay, kahve ve ev eşyaları ihracatını artırmayı planlıyor. Hindistan ayrıca Batı’nın yaptırımları yüzünden Rusya’yla ticareti kesine üçüncü ülkelerin ürünlerini de Rusya’ya tedarik etme niyetinde.
Rusya ve Hindistan geçen aydan itibaren ticarette ruble ve rupiye geçme konusunu görüşüyor. Hindistan’ın bir üst düzey yöneticilerinden biri, Mint gazetesine yaptığı açıklamada, “Ticareti kolaylaştırmak için döviz anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Üstelik Rusya’dan petrol alımlarını artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.