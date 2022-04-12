https://tr.sputniknews.com/20220412/boris-johnson-ve-esine-kovid-19-kurallarini-ihlalden-para-cezasi-1055503756.html
Boris Johnson ve eşine Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası
Boris Johnson ve eşine Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson'a, Kovid-19 kurallarını ihlal etmekten para cezası verilecek. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T17:46+0300
2022-04-12T17:46+0300
2022-04-12T17:47+0300
dünya
koronavirüs
ceza
boris johnson
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Londra polisi, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma kapsamında 30 kişiye daha para cezası verileceğini açıkladı.Başbakanlık Sözcüsü de bu kişiler arasında Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın olduğunu belirtti.Carrie Johnson'ın Sözcüsü ise Başbakan'ın eşinin de ceza alacağını duyurdu.Para cezalarının soruşturulan partilerden hangisiyle bağlantılı olduğunun bildirilmediği belirtildi. Ancak her 3 ismin de Haziran 2020'deki doğum günü partisinde bulunduğu biliniyor.Muhalefetten istifa çağrısıAna muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, konuya ilişkin açıklamasında, "Boris Johnson ve Rishi Sunak, yasaları çiğnedi ve İngiliz kamuoyuna defalarca yalan söyledi. İkisi de istifa etmeli." dedi.İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon da Johnson ile Sunak'ın istifa etmeleri gerektiğini savunurken Liberal Demokrat'ın lideri Ed Davey, şu anda Paskalya tatilinde olan parlamentonun güven oylaması yapmak üzere geri çağrılmasını istedi.
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koronavirüs, ceza, boris johnson
Boris Johnson ve eşine Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası
17:46 12.04.2022 (güncellendi: 17:47 12.04.2022) Abone ol
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson'a, Kovid-19 kurallarını ihlal etmekten para cezası verilecek.
Londra polisi, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma kapsamında 30 kişiye daha para cezası verileceğini açıkladı.
Başbakanlık Sözcüsü de bu kişiler arasında Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın olduğunu belirtti.
Carrie Johnson'ın Sözcüsü ise Başbakan'ın eşinin de ceza alacağını duyurdu.
Para cezalarının soruşturulan partilerden hangisiyle bağlantılı olduğunun bildirilmediği belirtildi. Ancak her 3 ismin de Haziran 2020'deki doğum günü partisinde bulunduğu biliniyor.
Muhalefetten istifa çağrısı
Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, konuya ilişkin açıklamasında, "Boris Johnson ve Rishi Sunak, yasaları çiğnedi ve İngiliz kamuoyuna defalarca yalan söyledi. İkisi de istifa etmeli." dedi.
İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon da Johnson ile Sunak'ın istifa etmeleri gerektiğini savunurken Liberal Demokrat'ın lideri Ed Davey, şu anda Paskalya tatilinde olan parlamentonun güven oylaması yapmak üzere geri çağrılmasını istedi.