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Borsa rekor tazeledi
Borsa rekor tazeledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.60 kazançla 2.463,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T20:22+0300
2022-04-12T20:23+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14.65 puan artarken, toplam işlem hacmi 60.6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0.12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1.43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1.83 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.474.70 puana, kapanış rekorunu da 2.463.76 puana taşıdı.ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1.2 artarken, yıllık bazda yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.Analistler, enflasyon baskısı sonucu merkez bankalarının "şahin" tutumunu devam ettireceği beklentilerinin devam etmesine karşın bugün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda sakinleşme gözlendiğini ifade etti.Avrupa borsalarında düşüş eğiliminin sürmesi ile bugün dalgalı seyreden Borsa İstanbul'un daha sonra yükselişe geçerek pozitif ayrıştığını aktaran analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının öne çıkacağını söyledi.
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Borsa rekor tazeledi

20:22 12.04.2022 (güncellendi: 20:23 12.04.2022)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.60 kazançla 2.463,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.474,70 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14.65 puan artarken, toplam işlem hacmi 60.6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0.12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1.43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1.83 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.474.70 puana, kapanış rekorunu da 2.463.76 puana taşıdı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1.2 artarken, yıllık bazda yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.
Analistler, enflasyon baskısı sonucu merkez bankalarının "şahin" tutumunu devam ettireceği beklentilerinin devam etmesine karşın bugün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda sakinleşme gözlendiğini ifade etti.
Avrupa borsalarında düşüş eğiliminin sürmesi ile bugün dalgalı seyreden Borsa İstanbul'un daha sonra yükselişe geçerek pozitif ayrıştığını aktaran analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının öne çıkacağını söyledi.
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