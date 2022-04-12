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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220412/canli--rusya-hukumetinden-yaptirimlara-karsi-ekonomiyi-destekleme-amaciyla-yeni-onlemlere-onay-1055501414.html
CANLI | Rusya hükümetinden yaptırımlara karşı ekonomiyi destekleme amacıyla yeni önlemlere onay
CANLI | Rusya hükümetinden yaptırımlara karşı ekonomiyi destekleme amacıyla yeni önlemlere onay
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dış baskı bağlamında, ülke ekonomisinin direncini artırma amacıyla... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya hükümetinden yaptırımlara karşı ekonomiyi destekleme amacıyla yeni önlemlere onay

17:02 12.04.2022
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dış baskı bağlamında, ülke ekonomisinin direncini artırma amacıyla ek önlemleri onayladıklarını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass bölgesindeki askeri harekatı sürerken, Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da devam ediyor.
Rusya’nın Zagreb Büyükelçisi Andrey Nesterenko, Hırvatistan’dan sınır dışı edilen Rus diplomatların 25 Nisan’a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiğini söyledi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, CNN'in Rusya'nın eurobond ödemelerinde temerrüde düştüğü yönündeki iddialarını yalanladı. Maliye Bakanlığı da, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağa sahip olduğunu vurguladı.
Rusya lideri Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile ülkesinin Amur bölgesinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, yaptırımlar ile Rusya ve Belarus’un tecrit edilmesi girişimlerine karşı koyacaklarını kaydetti.
YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Duma vekilinden YouTube’un 10 yıllığına Rusya’da yasaklanması teklifi
05:04
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:20 12.04.2022
Finlandiya’da alıkonulan tablo, Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi’ne döndü
Finlandiya gümrük hizmetlerinin yaptırımlar nedeniyle alıkoyduğu, Paul Elle imzalı ‘Beyazlı kadın’ isimli tablo Rusya’daki Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi’ne geri döndü.
Tablonun durumunun iyi olduğu ve üzerinde bir hasarın olmadığı aktarıldı.
17:04 12.04.2022
Almanya’nın en büyük doğalgaz deposundaki doluluk oranı yüzde 1’in altında
Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Müller, Rusya’dan tedarikinin kesilmesi halinde ülkedeki doğalgaz rezervlerinin sonbahara kadar yeteceğini söyledi. Müller, ülkenin en büyük gaz deposundaki doluluk oranının yüzde 1’in altında olduğunu belirtti.
Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, önümüzdeki kış 'Rus gazı olmadan yetinmek zorunda kalabileceklerini' söyledi. Yetkili, tüketimin azaltılması, gaz tedarikinin artırılması ve gaz depolarının doldurulması durumunda olağanüstü halden kaçınabileceklerini kaydetti.
Müller, “Eğer yarın Rusya’dan gaz tedariki kesilirse, ki bu yönde hiçbir işaret yok, Almanya’nın elinde başka kaynaklar kalıyor. Ayrıca depolarımız var. Bu depoların doluluk oranı yeterli olmasa da 3-4 hafta önceki durumdan daha iyi. Şimdi elimizdeki gaz yaz sonuna veya sonbahar başlarına kadar bize yetecek” ifadelerini kullandı.
17:02 12.04.2022
Rusya hükümetinden yaptırımlara karşı ekonomiyi destekleme amacıyla yeni önlemlere onay
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dış baskı bağlamında, ülke ekonomisinin direncini artırma amacıyla ek önlemleri onayladıklarını söyledi.
Rusya Bakanlar Kurulu Uzman Komisyonu toplantısında konuşan Mişustin, “Hükümet, yaptırımlar bağlamında ekonomimizin direncini artırmak için çalışmaya devam ediyor. Acil eylem planında yer alan ek önlemlerin listesi onaylandı” ifadelerini kullandı.
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