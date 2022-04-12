CANLI | Rusya hükümetinden yaptırımlara karşı ekonomiyi destekleme amacıyla yeni önlemlere onay

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass bölgesindeki askeri harekatı sürerken, Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da devam ediyor.
Rusya’nın Zagreb Büyükelçisi Andrey Nesterenko, Hırvatistan’dan sınır dışı edilen Rus diplomatların 25 Nisan’a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiğini söyledi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, CNN'in Rusya'nın eurobond ödemelerinde temerrüde düştüğü yönündeki iddialarını yalanladı. Maliye Bakanlığı da, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağa sahip olduğunu vurguladı.
Rusya lideri Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile ülkesinin Amur bölgesinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, yaptırımlar ile Rusya ve Belarus’un tecrit edilmesi girişimlerine karşı koyacaklarını kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: