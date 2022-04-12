CANLI | Rusya hükümetinden yaptırımlara karşı ekonomiyi destekleme amacıyla yeni önlemlere onay

Almanya’nın en büyük doğalgaz deposundaki doluluk oranı yüzde 1’in altında

Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Müller, Rusya’dan tedarikinin kesilmesi halinde ülkedeki doğalgaz rezervlerinin sonbahara kadar yeteceğini söyledi. Müller, ülkenin en büyük gaz deposundaki doluluk oranının yüzde 1’in altında olduğunu belirtti.

Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, önümüzdeki kış 'Rus gazı olmadan yetinmek zorunda kalabileceklerini' söyledi. Yetkili, tüketimin azaltılması, gaz tedarikinin artırılması ve gaz depolarının doldurulması durumunda olağanüstü halden kaçınabileceklerini kaydetti.

Müller, “Eğer yarın Rusya’dan gaz tedariki kesilirse, ki bu yönde hiçbir işaret yok, Almanya’nın elinde başka kaynaklar kalıyor. Ayrıca depolarımız var. Bu depoların doluluk oranı yeterli olmasa da 3-4 hafta önceki durumdan daha iyi. Şimdi elimizdeki gaz yaz sonuna veya sonbahar başlarına kadar bize yetecek” ifadelerini kullandı.