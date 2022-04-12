https://tr.sputniknews.com/20220412/cumhurbaskani-erdogan-pakistanin-yeni-basbakani-secilen-sahbaz-serifi-tebrik-etti-1055481959.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yeni Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yeni Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T00:38+0300
2022-04-12T00:38+0300
2022-04-12T00:49+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yeni Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik etti
00:38 12.04.2022 (güncellendi: 00:49 12.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti
Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.