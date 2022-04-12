https://tr.sputniknews.com/20220412/cumhurbaskani-erdogan-pakistanin-yeni-basbakani-secilen-sahbaz-serifi-tebrik-etti-1055481959.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yeni Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yeni Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T00:38+0300

2022-04-12T00:38+0300

2022-04-12T00:49+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan