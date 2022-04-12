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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220412/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055487116.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.65'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.95 TL’de yer alıyor. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-12T09:17+0300
ekonomi
dolar
altın
gram altın
yarım gram altın
euro
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Dolar, 12 Nisan 2022 sabahında 14.65 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6661 lira, satış fiyatı 14.6706 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakiklarda 15.9544 lira alış fiyatı, 15.9593 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altının 1950 dolar bandının üzerindeki seyri devam ederken, 12 Nisan 2022 sabahında ons altın fiyatı 1957 dolardan işlem görüyor.Gram altında ise satış fiyatı 923 liradan işlem görüyor.Spot piyasada çeyrek altın satış fiyatı 1514 lira, yarım altın satış fiyatı 3028 lira ve tam altın satış fiyatı 6038 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055457279.html
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dolar, altın, gram altın, yarım gram altın, euro

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:15 12.04.2022 (güncellendi: 09:17 12.04.2022)
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar 14.65'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.95 TL’de yer alıyor.
Dolar, 12 Nisan 2022 sabahında 14.65 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6661 lira, satış fiyatı 14.6706 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakiklarda 15.9544 lira alış fiyatı, 15.9593 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altının 1950 dolar bandının üzerindeki seyri devam ederken, 12 Nisan 2022 sabahında ons altın fiyatı 1957 dolardan işlem görüyor.
Gram altında ise satış fiyatı 923 liradan işlem görüyor.
Spot piyasada çeyrek altın satış fiyatı 1514 lira, yarım altın satış fiyatı 3028 lira ve tam altın satış fiyatı 6038 lira seviyesinde yer alıyor.
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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