https://tr.sputniknews.com/20220412/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055487116.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.65'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.95 TL’de yer alıyor. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T09:15+0300
2022-04-12T09:15+0300
2022-04-12T09:17+0300
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Dolar, 12 Nisan 2022 sabahında 14.65 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6661 lira, satış fiyatı 14.6706 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakiklarda 15.9544 lira alış fiyatı, 15.9593 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altının 1950 dolar bandının üzerindeki seyri devam ederken, 12 Nisan 2022 sabahında ons altın fiyatı 1957 dolardan işlem görüyor.Gram altında ise satış fiyatı 923 liradan işlem görüyor.Spot piyasada çeyrek altın satış fiyatı 1514 lira, yarım altın satış fiyatı 3028 lira ve tam altın satış fiyatı 6038 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055457279.html
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dolar, altın, gram altın, yarım gram altın, euro
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:15 12.04.2022 (güncellendi: 09:17 12.04.2022) Abone ol
Dolar 14.65'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 15.95 TL’de yer alıyor.
Dolar, 12 Nisan 2022 sabahında 14.65 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6661 lira, satış fiyatı 14.6706 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakiklarda 15.9544 lira alış fiyatı, 15.9593 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altının 1950 dolar bandının üzerindeki seyri devam ederken, 12 Nisan 2022 sabahında ons altın fiyatı 1957 dolardan işlem görüyor.
Gram altında ise satış fiyatı 923 liradan işlem görüyor.
Spot piyasada çeyrek altın satış fiyatı 1514 lira, yarım altın satış fiyatı 3028 lira ve tam altın satış fiyatı 6038 lira seviyesinde yer alıyor.