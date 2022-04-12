https://tr.sputniknews.com/20220412/down-sendromlular-futsal-dunya-sampiyonasi-turkiye-milli-takimi-dunya-ucuncusu-oldu-1055483792.html

Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Peru'da düzenlenen şampiyonada Dünya üçüncüsü oldu. Türkiye Down Sendromlu Futsal milli takımı, tarihinde ilk kez... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T02:05+0300

2022-04-12T02:05+0300

2022-04-12T02:05+0300

spor

down sendromu

peru

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055483826_13:0:1065:592_1920x0_80_0_0_e4b082dcae72ec7daa2345aa52a2a5ce.jpg

Peru'da düzenlenen Down Sendromlu Futsal Dünya şampiyonasına katılan Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Portekiz'i 5-1 yenerek Dünya üçüncüsü oldu. Arjantin'e penaltı atışları sonrasında yenilerek finale çıkmayı başaramayan ay yıldızlı milliler, üçüncülük maçında Portekiz ile karşılaştı. Resul Orakçı, Birkan Dikici, Hali Haldiz ve Anıl Koçak (2)'ın golleri ile Portekiz'i mağlup eden Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı üçüncülük kupası kazandı. Final maçında Arjantin'i 5-1 mağlup eden Brezilya, dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada Arjantin ikincilik, Türkiye üçüncülük, Portekiz de dördüncülük kürsüsüne çıktı. Futsal Milli takım antrenörlerinden Uğur Arı, çok iyi mücadele ettikleri Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak Dünya üçüncülüğü gibi bir başarıya imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.

peru

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

down sendromu, peru, türkiye