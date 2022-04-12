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Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu
Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu
Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Peru'da düzenlenen şampiyonada Dünya üçüncüsü oldu. Türkiye Down Sendromlu Futsal milli takımı, tarihinde ilk kez... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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Peru'da düzenlenen Down Sendromlu Futsal Dünya şampiyonasına katılan Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Portekiz'i 5-1 yenerek Dünya üçüncüsü oldu. Arjantin'e penaltı atışları sonrasında yenilerek finale çıkmayı başaramayan ay yıldızlı milliler, üçüncülük maçında Portekiz ile karşılaştı. Resul Orakçı, Birkan Dikici, Hali Haldiz ve Anıl Koçak (2)'ın golleri ile Portekiz'i mağlup eden Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı üçüncülük kupası kazandı. Final maçında Arjantin'i 5-1 mağlup eden Brezilya, dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada Arjantin ikincilik, Türkiye üçüncülük, Portekiz de dördüncülük kürsüsüne çıktı. Futsal Milli takım antrenörlerinden Uğur Arı, çok iyi mücadele ettikleri Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak Dünya üçüncülüğü gibi bir başarıya imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.
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down sendromu, peru, türkiye

Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

02:05 12.04.2022
© İHA / YÜKSEL YIKILMAZ-AW593027ürkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Peru'da düzenlenen şampiyonada Dünya üçüncüsü old
ürkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Peru'da düzenlenen şampiyonada Dünya üçüncüsü old - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© İHA / YÜKSEL YIKILMAZ-AW593027
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Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Peru'da düzenlenen şampiyonada Dünya üçüncüsü oldu. Türkiye Down Sendromlu Futsal milli takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Dünya şampiyonasında üçüncülük elde etti.
Peru'da düzenlenen Down Sendromlu Futsal Dünya şampiyonasına katılan Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Portekiz'i 5-1 yenerek Dünya üçüncüsü oldu.

Arjantin'e penaltı atışları sonrasında yenilerek finale çıkmayı başaramayan ay yıldızlı milliler, üçüncülük maçında Portekiz ile karşılaştı. Resul Orakçı, Birkan Dikici, Hali Haldiz ve Anıl Koçak (2)'ın golleri ile Portekiz'i mağlup eden Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı üçüncülük kupası kazandı.

Final maçında Arjantin'i 5-1 mağlup eden Brezilya, dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada Arjantin ikincilik, Türkiye üçüncülük, Portekiz de dördüncülük kürsüsüne çıktı.


Futsal Milli takım antrenörlerinden Uğur Arı, çok iyi mücadele ettikleri Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak Dünya üçüncülüğü gibi bir başarıya imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.
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