https://tr.sputniknews.com/20220412/el-salvador-devlet-baskani-abdyi-ulkesindeki-ceteleri-desteklemekle-sucladi-1055487289.html

El Salvador Devlet Başkanı, ABD'yi ülkesindeki çeteleri desteklemekle suçladı

El Salvador Devlet Başkanı, ABD'yi ülkesindeki çeteleri desteklemekle suçladı

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ABD hükümetine ülkesindeki çeteleri destekleme suçlamasında bulundu. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T09:21+0300

2022-04-12T09:21+0300

2022-04-12T09:22+0300

dünya

el salvador

nayib bukele

abd

çete

savaş

destek

tepki

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, "ABD hükümeti, çetelerin yayılmasına karşı El Salvador'u desteklemeye devam ediyor" sözlerine tepki gösterdi.İngilizce olarak yaptığı paylaşımında Bukele, "Evet, suçla mücadele için ABD hükümetinden destek aldık ancak bu, (eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi altındaydı. Artık sadece çeteleri ve onların 'medeni özgürlüklerini' destekliyorlar" ifadesini kullandı.9 bin çete üyesi gözaltına alındıEl Salvador yönetiminin olağanüstü hal (OHAL) ilanının ardından ülke genelinde çetelere karşı yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar 9 bin çete üyesi gözaltına alındı.Ülkede 25 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda ölü ele geçirilenlerin sayısı 90'ı geçti.Çete üyelerine tehditBukele, 28 Mart'taki açıklamasında da Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) geçmişte çeteleri güçlendirdiği, ateşkese sponsor olduğu suçlamasında bulunmuştu.Sosyal medya hesabından hapiste bulunan çete üyelerinin yarı çıplak fotolarını paylaşan Bukele, çete liderlerinden teslim olmalarını aksi halde kendilerini kötü bir sonun beklediğini kaydetmişti.Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden Mara Salvatrucha (MS13) çetesini sorumlu tutuyor.Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

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el salvador, nayib bukele, abd, çete, savaş, destek, tepki