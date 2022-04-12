https://tr.sputniknews.com/20220412/erdogan-insanimizi-asla-temel-gida-maddelerinden-mahrum-birakmayacak-uretim-kapasitesine-sahibiz-1055505917.html

Erdoğan: Fiyatlardaki balon sönecek

Erdoğan: Fiyatlardaki balon sönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda fiyatlarındaki artışa değinerek, "Önceliğimiz vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en uygun şartta... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T19:13+0300

2022-04-12T19:13+0300

2022-04-12T19:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Toplantı 1 saat 40 dakika süren toplantının ardından Erdoğan kameralar karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:"Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedeflerine ulaşması için ülkenin tüm imkanlarını harekete geçireceğiz. Küresel krizi fırsata dönüştürecek adımları atıyoruz. Türkiye savaşın taraflarını bir araya getiren yegane ülkedir.Küresel düzeyde ürün arzındaki denge bozulduğuda fiyatlar fahiş bir şekilde yükseliyor. ABD'de açıklanan son 40 yılın en yüksek enflasyonu sorunun yol açtığı durumu göstermektedir.Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz. Bizim bu süreçteki önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğiyle vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine erişimini sağlamaktır.Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükselten kesim de vardır. "Kamunun denetim ve yaptırım yetkilerini kullanarak serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz. Yalan haberlerle, ellerindeki ürünleri stoklayarak, aralarında anlaşarak fiyatları ayarlayanları takibe aldık. Bu tamahkarlarla mücadele ediyoruz.Fiyatlardaki balon sönecekSorun çoğu zaman hukuki değil ahlaki olduğu için zorluk çekiyoruz. Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Düzelene kadar vatandaşlarımıza desteği sürdüreceğiz. Gereksiz paniklerin önüne geçecek düzenlemelere hız vereceğiz.'Demiryolunun payı on kat artacak'Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir. Yurtdışı yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı planlıyoruz.Demir yolu hat uzunluğumuzu 10 bin 959 kilometreden 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Hedefimiz, bu rakamı 2053'te 28 bin 590 kilometreye taşımaktır. Hızlı tren hatlarını 2053 yılına kadar yaygınlaştırarak bu sistemle birbirine bağlı il sayımızı 8'den 52'ye çıkartacağız. Beşer yıllık planlamalarla 2053'e kadar 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. İnşallah bayramın hemen ertesinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapıyoruz. Yeni lojistik planımızın milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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recep tayyip erdoğan