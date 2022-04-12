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Fenerbahçe'den hakem açıklaması: Bu ayıp hepimizindir
Fenerbahçe'den hakem açıklaması: Bu ayıp hepimizindir
Fenerbahçe, TFF'nin görevden aldığı 13 hakemle ilgili açıklama yaparak "Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T14:31+0300
2022-04-12T14:38+0300
fenerbahçe
spor
merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevinden alınan 13 Süper Lig hakemine ilişkin bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sessiz kalmasına tepki gösterildi.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.O günden bugüne geçen 36 günde;Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK’nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘nasıl?’ diye sormayan herkesindir!Bu ayıp hepimizindir!"
https://tr.sputniknews.com/20220404/mhk-egitim-danismani-jaap-uilenberg-istifa-etti-1055314698.html
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fenerbahçe, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff)

Fenerbahçe'den hakem açıklaması: Bu ayıp hepimizindir

14:31 12.04.2022 (güncellendi: 14:38 12.04.2022)
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© DHA
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Fenerbahçe, TFF'nin görevden aldığı 13 hakemle ilgili açıklama yaparak "Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK’nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘Nasıl?’ diye sormayan herkesindir. Bu ayıp hepimizindir" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevinden alınan 13 Süper Lig hakemine ilişkin bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sessiz kalmasına tepki gösterildi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.
O günden bugüne geçen 36 günde;
Garip hakem atamalarına,
Artan hakem hatalarına,
Kural hatalarına,
Kulüplerin açıklama ve tepkilerine,
Tahkim Kurulu’nun verdiği karara ve
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın istifasına rağmen
Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.
Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK’nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘nasıl?’ diye sormayan herkesindir!
Bu ayıp hepimizindir!"
Jaap Uilenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg istifa etti
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