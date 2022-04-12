https://tr.sputniknews.com/20220412/fenerbahceden-hakem-aciklamasi-bu-ayip-hepimizindir-1055497429.html

Fenerbahçe'den hakem açıklaması: Bu ayıp hepimizindir

Fenerbahçe'den hakem açıklaması: Bu ayıp hepimizindir

Fenerbahçe, TFF'nin görevden aldığı 13 hakemle ilgili açıklama yaparak "Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T14:31+0300

2022-04-12T14:31+0300

2022-04-12T14:38+0300

fenerbahçe

spor

merkez hakem kurulu (mhk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevinden alınan 13 Süper Lig hakemine ilişkin bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sessiz kalmasına tepki gösterildi.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.O günden bugüne geçen 36 günde;Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK’nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘nasıl?’ diye sormayan herkesindir!Bu ayıp hepimizindir!"

https://tr.sputniknews.com/20220404/mhk-egitim-danismani-jaap-uilenberg-istifa-etti-1055314698.html

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fenerbahçe, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff)