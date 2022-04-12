Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220412/filipinlerdeki-firtinada-olu-sayisi-40i-asti-1055494891.html
Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı
Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı
Filipinler'i bu yıl vuran en şiddetli fırtınada ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 40'ı geçti. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T13:48+0300
2022-04-12T13:48+0300
dünya
filipinler
fırtına
felaket
ölü
ölü sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055495120_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_400011f710eeb320865dc4d32a01dbed.png
Leyte eyalet hükümetinin kamu bilgilendirme görevlisi Marissa Miguel Cano, Filipinler'deki fırtına felaketine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Tropikal Megi fırtınası sonucu ölü sayısının 42'ye ulaştığını söyleyen Cano, acil durum personelinin, Leyte'nin eyalet merkezi Baybay çevresinde arama kurtarma çalışmalarını askıya aldığını belirtti. Yetkili, arama çalışmasının karanlıkta 'tehlikeli' olabileceğini belirterek, faaliyetlere gündüz devam edileceğini bildirdi.
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055495120_39:0:723:513_1920x0_80_0_0_54246403c39a23b2a2a989aae1c0258c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filipinler, fırtına, felaket, ölü, ölü sayısı

Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı

13:48 12.04.2022
© REUTERSFilipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı
Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Filipinler'i bu yıl vuran en şiddetli fırtınada ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 40'ı geçti.
Leyte eyalet hükümetinin kamu bilgilendirme görevlisi Marissa Miguel Cano, Filipinler'deki fırtına felaketine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Tropikal Megi fırtınası sonucu ölü sayısının 42'ye ulaştığını söyleyen Cano, acil durum personelinin, Leyte'nin eyalet merkezi Baybay çevresinde arama kurtarma çalışmalarını askıya aldığını belirtti.
Yetkili, arama çalışmasının karanlıkta 'tehlikeli' olabileceğini belirterek, faaliyetlere gündüz devam edileceğini bildirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала