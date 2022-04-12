https://tr.sputniknews.com/20220412/filipinlerdeki-firtinada-olu-sayisi-40i-asti-1055494891.html
Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı
Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı
Filipinler'i bu yıl vuran en şiddetli fırtınada ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 40'ı geçti. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T13:48+0300
2022-04-12T13:48+0300
2022-04-12T13:48+0300
dünya
filipinler
fırtına
felaket
ölü
ölü sayısı
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Leyte eyalet hükümetinin kamu bilgilendirme görevlisi Marissa Miguel Cano, Filipinler'deki fırtına felaketine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Tropikal Megi fırtınası sonucu ölü sayısının 42'ye ulaştığını söyleyen Cano, acil durum personelinin, Leyte'nin eyalet merkezi Baybay çevresinde arama kurtarma çalışmalarını askıya aldığını belirtti. Yetkili, arama çalışmasının karanlıkta 'tehlikeli' olabileceğini belirterek, faaliyetlere gündüz devam edileceğini bildirdi.
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filipinler, fırtına, felaket, ölü, ölü sayısı
Filipinler'deki fırtınada ölü sayısı 40'ı aştı
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Filipinler'i bu yıl vuran en şiddetli fırtınada ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 40'ı geçti.
Leyte eyalet hükümetinin kamu bilgilendirme görevlisi Marissa Miguel Cano, Filipinler'deki fırtına felaketine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Tropikal Megi fırtınası sonucu ölü sayısının 42'ye ulaştığını söyleyen Cano, acil durum personelinin, Leyte'nin eyalet merkezi Baybay çevresinde arama kurtarma çalışmalarını askıya aldığını belirtti.
Yetkili, arama çalışmasının karanlıkta 'tehlikeli' olabileceğini belirterek, faaliyetlere gündüz devam edileceğini bildirdi.