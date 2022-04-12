Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220412/fuat-oktaydan-sosyal-medyadaki-tepkilere-cevap-sizin-seviyenize-dusmek-zillettir-1055484677.html
Fuat Oktay'dan sosyal medyadaki tepkilere cevap: Sizin seviyenize düşmek zillettir
Fuat Oktay'dan sosyal medyadaki tepkilere cevap: Sizin seviyenize düşmek zillettir
Sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T04:09+0300
2022-04-12T04:09+0300
politika
fuat oktay
twitter
yanıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053201725_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_d243b29732d055f12fc49b0ae19b03b2.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" dedi.Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında muhalefete yönelik kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053201725_82:0:1918:1376_1920x0_80_0_0_0d657a7d1189edaed6f072fe2cf9f006.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fuat oktay, twitter , yanıt

Fuat Oktay'dan sosyal medyadaki tepkilere cevap: Sizin seviyenize düşmek zillettir

04:09 12.04.2022
© İHAFuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© İHA
Abone olTelegram
Sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" dedi.
Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında muhalefete yönelik kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
"Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız, kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler.
Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала