Fuat Oktay'dan sosyal medyadaki tepkilere cevap: Sizin seviyenize düşmek zillettir

"Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız, kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler.