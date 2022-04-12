https://tr.sputniknews.com/20220412/fuat-oktaydan-sosyal-medyadaki-tepkilere-cevap-sizin-seviyenize-dusmek-zillettir-1055484677.html
Fuat Oktay'dan sosyal medyadaki tepkilere cevap: Sizin seviyenize düşmek zillettir
Fuat Oktay'dan sosyal medyadaki tepkilere cevap: Sizin seviyenize düşmek zillettir
Sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T04:09+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" dedi.Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında muhalefete yönelik kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
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Fuat Oktay'dan sosyal medyadaki tepkilere cevap: Sizin seviyenize düşmek zillettir
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Sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkilere cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" dedi.
Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında muhalefete yönelik kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
"Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız, kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler.
Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir."