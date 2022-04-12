https://tr.sputniknews.com/20220412/gecen-yaz-tamamen-kuruyan-aci-gol-yeniden-dolmaya-basladi-1055493349.html

Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı

Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı

Sivas'ta kuraklık ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, bu yıl yağışların bolluğuyla yeniden dolmaya başladı... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T12:43+0300

2022-04-12T12:43+0300

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Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar köyünde, kuraklık ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, bu yıl yağışların bolluğuyla yeniden dolmaya başladı. Kuraklıktan kurbağaların bile terk ettiği göl, karların erimesiyle yeniden doldu.Ulaş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kazanpınar köyü yakınlarında bulunan Acı Göl'de, yağışların az olması nedeniyle son 3 yılda su seviyesi, giderek düştü. Geçen yıl Ekim ayında kuraklık etkisiyle tamamen kuruyan gölün zemininde çatlaklar oluştu. Göçmen kuşlar ile aynalı sazan popülasyonunun yoğun görüldüğü göl, boş kaldı. Kıyıdan 400 metre çekilen gölün hali köylüleri de üzdü. Acı Göl, bu yıl ise özellikle kar yağışının bolluğuyla yeniden dolmaya başladı. Suyun çekilmesiyle geçen yıl kurbağaların bile kalmadığı göl, karların erimesiyle tekrar suya kavuştu. Gölü hayvan ve arazi sulamada kullanan köylüler de rahat nefes aldı. Kışı bol kar yağışı ile geçirdiklerini belirten köy muhtarı Ramazan Oğuz, "Geçen yıl ekim ayında buraya gelmiştik. Geldiğimizde zeminde çatlaklıklar vardı. Hiç su yoktu. Şu an biraz suyumuz var. Allah, inşallah sonunu iyi getirir. 3 yıldır kuraklık vardı. Su da çok az birikiyordu. Bu yıl yağışlar biraz daha fazlaydı. Nisan yağmurlarının da etkisiyle biraz daha dolmasını bekliyoruz. Kuraklıktan sonra gölde kurbağa da kalmamıştı. Şimdi ise kardan dolayı su doldu. Bizim buradan başka sulağımız yok. İnşallah daha çok dolar" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210919/goller-yoresindeki-karatas-golu-kurudu-burdur-bu-gidisle-coller-yoresi-olarak-anilacak-1049042544.html

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