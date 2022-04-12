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https://tr.sputniknews.com/20220412/hindistan-ve-abd-pakistandan-topraklarini-teror-saldirilari-icin-kullandirmamasini-istedi-1055497777.html
Hindistan ve ABD, Pakistan'dan topraklarını terör saldırıları için kullandırmamasını istedi
Hindistan ve ABD, Pakistan'dan topraklarını terör saldırıları için kullandırmamasını istedi
ABD ve Hindistan, Pakistan'a topraklarının terör saldırıları için kullanılmamasını sağlaması çağırısında bulundu. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T14:35+0300
2022-04-12T14:35+0300
dünya
pakistan
hindistan
abd
terör
terör örgütü
terör saldırısı
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Hindistan basınındaki habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh'in Washington'daki '2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, ABD ve Hindistan'ın, terör gruplarına ve bireylere yönelik yaptırımlar, şiddet içeren radikalizmle mücadele, internetin terör amaçları için kullanılması ve teröristlerin sınır ötesi hareketliliği hakkında bilgi alışverişinde bulunma taahhüdünde bulundukları belirtildi.Para aklamaya karşı uluslararası kuralların uygulanması ve terörizmin finans kaynağıyla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Pakistan'a topraklarının terör saldırıları için kullanılmamasına yönelik 'acil, sürdürülebilir ve sorumlu' önlemler alması çağırısı yapıldı.Açıklamada, El Kaide, DEAŞ, Leşker-i Tayyibe (LET) ve Ceyş-i Muhammed (JeM) gibi tüm "terör örgütlerine" karşı ortak eylem çağrısında bulunuldu, 2008'deki Mumbai ve Pathankot saldırılarının faillerinin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması gerektiği kaydedildi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'i tebrik ederken, Hindistan'ın terörden arındırılmış bir bölgede barış ve istikrar istediğini vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220411/pakistanin-yeni-basbakani-seriften-turkiye-ile-pakistan-ayrilmaz-baglara-sahip-vurgusu-1055476462.html
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pakistan, hindistan, abd, terör, terör örgütü, terör saldırısı, istek

Hindistan ve ABD, Pakistan'dan topraklarını terör saldırıları için kullandırmamasını istedi

14:35 12.04.2022
© REUTERSPakistan Ordusu
Pakistan Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS
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ABD ve Hindistan, Pakistan'a topraklarının terör saldırıları için kullanılmamasını sağlaması çağırısında bulundu.
Hindistan basınındaki habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh'in Washington'daki '2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD ve Hindistan'ın, terör gruplarına ve bireylere yönelik yaptırımlar, şiddet içeren radikalizmle mücadele, internetin terör amaçları için kullanılması ve teröristlerin sınır ötesi hareketliliği hakkında bilgi alışverişinde bulunma taahhüdünde bulundukları belirtildi.
Para aklamaya karşı uluslararası kuralların uygulanması ve terörizmin finans kaynağıyla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Pakistan'a topraklarının terör saldırıları için kullanılmamasına yönelik 'acil, sürdürülebilir ve sorumlu' önlemler alması çağırısı yapıldı.
Açıklamada, El Kaide, DEAŞ, Leşker-i Tayyibe (LET) ve Ceyş-i Muhammed (JeM) gibi tüm "terör örgütlerine" karşı ortak eylem çağrısında bulunuldu, 2008'deki Mumbai ve Pathankot saldırılarının faillerinin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması gerektiği kaydedildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'i tebrik ederken, Hindistan'ın terörden arındırılmış bir bölgede barış ve istikrar istediğini vurgulamıştı.
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