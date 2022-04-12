https://tr.sputniknews.com/20220412/hint-sirketler-batili-markalarin-ciktigi-rusyada-kendi-magazalarini-acacak-1055496508.html
Hint şirketler, Batılı markaların çıktığı Rusya'da kendi mağazalarını açacak
Hint şirketler, Batılı markaların çıktığı Rusya'da kendi mağazalarını açacak
4 Hint şirketin Rusya'da kendi mağazalarını açmak için Rus ortaklarla ön anlaşma imzaladığı açıklandı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T14:25+0300
2022-04-12T14:25+0300
2022-04-12T14:34+0300
ekonomi
hindistan
rusya
yaptırım
ukrayna
şirket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045055501_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a6160869ee9134212acb9436b640281.jpg
Hindistan'da yayınlanan Economic Times gazetesinin haberine göre küresel markaların Ukrayna'daki gelişmeler üzerine Rus piyasasından çekilme kararı alması sonrası bazı Hint şirketler, Rusya'da kendi mağazalarını açmak için görüşmeler yapıyor.Şimdiye dek 4 Hint şirketin bu konuda ön anlaşma imzaladığını belirten gazete, bu hafta sonunda 6 şirketin daha Ruslarla ön anlaşma imzalayacağına dikkat çekti.Economic Times, Rusya'da mağaza açmak isteyen firmalar arasında Bollywood aktörü Salman Khan'ın sahibi olduğu genç giyim markası Being Human Clothing, ev aletleri satan Maspar gibi şirketler yer aldığını kaydetti.Hint danışmanlık şirketi Beyond Squarefeet Advisory'nin müdürü Susil Dungarwal, ABD'li ve Avrupalı markaların artık Rusya'da satılmaması nedeniyle Hint mallarını Rusya'ya götürmeyi hedeflediklerini belirtti.Rus iş çevrelerinden temsilcilerin mayıs başında potansiyel Hint partnerlerle görüşmek üzere Hindistan'a gideceğini kaydeden Dungarwal, "Eğer yapılacak görüşmeler sonuç verirse, her Hint şirketi Rus firmalarıyla en az 1 milyon dolarlık iş anlaşması imzalayacak ve 6 ay içinde Rusya'da 15-20 franchise mağaza açacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220407/rus-film-cevirmeni-rusyada-hollywood-filmelerinin-yerini-bollywood-filmleri-alabilir-1055383763.html
hindistan
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045055501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6dda441c5a7af15b90fa213641a8f44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, rusya, yaptırım, ukrayna, şirket
Hint şirketler, Batılı markaların çıktığı Rusya'da kendi mağazalarını açacak
14:25 12.04.2022 (güncellendi: 14:34 12.04.2022) Abone ol
4 Hint şirketin Rusya'da kendi mağazalarını açmak için Rus ortaklarla ön anlaşma imzaladığı açıklandı.
Hindistan'da yayınlanan Economic Times gazetesinin haberine göre küresel markaların Ukrayna'daki gelişmeler üzerine Rus piyasasından çekilme kararı alması sonrası bazı Hint şirketler, Rusya'da kendi mağazalarını açmak için görüşmeler yapıyor.
Şimdiye dek 4 Hint şirketin bu konuda ön anlaşma imzaladığını belirten gazete, bu hafta sonunda 6 şirketin daha Ruslarla ön anlaşma imzalayacağına dikkat çekti.
Economic Times, Rusya'da mağaza açmak isteyen firmalar arasında Bollywood aktörü Salman Khan'ın sahibi olduğu genç giyim markası Being Human Clothing, ev aletleri satan Maspar gibi şirketler yer aldığını kaydetti.
Hint danışmanlık şirketi Beyond Squarefeet Advisory'nin müdürü Susil Dungarwal, ABD'li ve Avrupalı markaların artık Rusya'da satılmaması nedeniyle Hint mallarını Rusya'ya götürmeyi hedeflediklerini belirtti.
Rus iş çevrelerinden temsilcilerin mayıs başında potansiyel Hint partnerlerle görüşmek üzere Hindistan'a gideceğini kaydeden Dungarwal, "Eğer yapılacak görüşmeler sonuç verirse, her Hint şirketi Rus firmalarıyla en az 1 milyon dolarlık iş anlaşması imzalayacak ve 6 ay içinde Rusya'da 15-20 franchise mağaza açacak" dedi.