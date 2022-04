https://tr.sputniknews.com/20220412/hint-sirketler-batili-markalarin-ciktigi-rusyada-kendi-magazalarini-acacak-1055496508.html

Hint şirketler, Batılı markaların çıktığı Rusya'da kendi mağazalarını açacak

Hint şirketler, Batılı markaların çıktığı Rusya'da kendi mağazalarını açacak

4 Hint şirketin Rusya'da kendi mağazalarını açmak için Rus ortaklarla ön anlaşma imzaladığı açıklandı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T14:25+0300

2022-04-12T14:25+0300

2022-04-12T14:34+0300

ekonomi

hindistan

rusya

yaptırım

ukrayna

şirket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045055501_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a6160869ee9134212acb9436b640281.jpg

Hindistan'da yayınlanan Economic Times gazetesinin haberine göre küresel markaların Ukrayna'daki gelişmeler üzerine Rus piyasasından çekilme kararı alması sonrası bazı Hint şirketler, Rusya'da kendi mağazalarını açmak için görüşmeler yapıyor.Şimdiye dek 4 Hint şirketin bu konuda ön anlaşma imzaladığını belirten gazete, bu hafta sonunda 6 şirketin daha Ruslarla ön anlaşma imzalayacağına dikkat çekti.Economic Times, Rusya'da mağaza açmak isteyen firmalar arasında Bollywood aktörü Salman Khan'ın sahibi olduğu genç giyim markası Being Human Clothing, ev aletleri satan Maspar gibi şirketler yer aldığını kaydetti.Hint danışmanlık şirketi Beyond Squarefeet Advisory'nin müdürü Susil Dungarwal, ABD'li ve Avrupalı markaların artık Rusya'da satılmaması nedeniyle Hint mallarını Rusya'ya götürmeyi hedeflediklerini belirtti.Rus iş çevrelerinden temsilcilerin mayıs başında potansiyel Hint partnerlerle görüşmek üzere Hindistan'a gideceğini kaydeden Dungarwal, "Eğer yapılacak görüşmeler sonuç verirse, her Hint şirketi Rus firmalarıyla en az 1 milyon dolarlık iş anlaşması imzalayacak ve 6 ay içinde Rusya'da 15-20 franchise mağaza açacak" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220407/rus-film-cevirmeni-rusyada-hollywood-filmelerinin-yerini-bollywood-filmleri-alabilir-1055383763.html

hindistan

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, rusya, yaptırım, ukrayna, şirket