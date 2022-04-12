https://tr.sputniknews.com/20220412/iett-otobusu-gise-betonlarina-carpti-1055488442.html

İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı

İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı

İstanbul Esenyurt'ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Otobüsün boş olduğu belirtilirken, sürücü de... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T10:01+0300

2022-04-12T10:01+0300

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türkiye

iett

otobüs

istanbul

trafik kazası

avcılar

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Esenyurt’ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına çarptı.Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüsten, sürücü de yara almadan kurtuldu.İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20220311/sariyerdeki-iett-otobusleri-kafa-kafaya-carpisti-4-kisi-yaralandi-1054625805.html

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iett, otobüs, istanbul, trafik kazası, avcılar