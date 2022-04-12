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İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
İstanbul Esenyurt'ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Otobüsün boş olduğu belirtilirken, sürücü de... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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iett
otobüs
istanbul
trafik kazası
avcılar
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Esenyurt’ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına çarptı.Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüsten, sürücü de yara almadan kurtuldu.İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/sariyerdeki-iett-otobusleri-kafa-kafaya-carpisti-4-kisi-yaralandi-1054625805.html
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iett, otobüs, istanbul, trafik kazası, avcılar

İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı

10:01 12.04.2022 (güncellendi: 10:03 12.04.2022)
© İHA / MERT YILDIRIM - MURAT DELİCEİETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© İHA / MERT YILDIRIM - MURAT DELİCE
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İstanbul Esenyurt'ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Otobüsün boş olduğu belirtilirken, sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.
Esenyurt’ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına çarptı.
Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüsten, sürücü de yara almadan kurtuldu.
İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.
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