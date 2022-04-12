https://tr.sputniknews.com/20220412/iett-otobusu-gise-betonlarina-carpti-1055488442.html
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
İstanbul Esenyurt'ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Otobüsün boş olduğu belirtilirken, sürücü de... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:01+0300
2022-04-12T10:01+0300
2022-04-12T10:03+0300
türkiye
iett
otobüs
istanbul
trafik kazası
avcılar
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Esenyurt’ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına çarptı.Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüsten, sürücü de yara almadan kurtuldu.İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/sariyerdeki-iett-otobusleri-kafa-kafaya-carpisti-4-kisi-yaralandi-1054625805.html
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iett, otobüs, istanbul, trafik kazası, avcılar
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
10:01 12.04.2022 (güncellendi: 10:03 12.04.2022) Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Otobüsün boş olduğu belirtilirken, sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.
Esenyurt’ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına çarptı.
Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüsten, sürücü de yara almadan kurtuldu.
İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.