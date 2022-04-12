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https://tr.sputniknews.com/20220412/ihracatcinin-doviz-gelirlerinden-tcmbye-satis-zorunlulugu-yuzde-40a-cikariliyor-1055505601.html
İhracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 40'a çıkarılıyor
İhracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 40'a çıkarılıyor
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu TİM Başkanı Gülle ve ihracat temsilcileriyle bir araya geldi. İhracatçılar, İhracat gelirlerinin TCMB'ye satma zorunluğunun yüzde... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T18:52+0300
2022-04-12T18:52+0300
ekonomi
merkez bankası
ihracat
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu TİM Başkanı Gülle ve ihracat temsilcileriyle bir araya geldi.Gülle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kavcıoğlu'nun katılımlarıyla bu yılın 2. istişare toplantısını gerçekleştirdik. Birlik Başkanlarımızın da katıldığı toplantıda; 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri olmak üzere birçok konuyu istişare ettik." dedi.Öte yandan ihracatçılar şirketlerin ihracat gelirlerinin TCMB'ye satma zorunluğunun yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılacağı niyeti olduğunu dile getirdi.Ortalama aylık 20 milyar dolarlık ihracat üzerinden hesaplandığında yüzde 25'lik oran Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık satış anlamına gelirken, oranın yüzde 40'a çıkmasıyla rakam 8 milyar dolara ulaşmış olacak.
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merkez bankası, ihracat

İhracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 40'a çıkarılıyor

18:52 12.04.2022
© AATürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu TİM Başkanı Gülle ve ihracat temsilcileriyle bir araya geldi. İhracatçılar, İhracat gelirlerinin TCMB'ye satma zorunluğunun yüzde 40'a çıkarılacağı niyeti olduğunu söyledi.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu TİM Başkanı Gülle ve ihracat temsilcileriyle bir araya geldi.
Gülle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kavcıoğlu'nun katılımlarıyla bu yılın 2. istişare toplantısını gerçekleştirdik. Birlik Başkanlarımızın da katıldığı toplantıda; 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri olmak üzere birçok konuyu istişare ettik." dedi.
Öte yandan ihracatçılar şirketlerin ihracat gelirlerinin TCMB'ye satma zorunluğunun yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılacağı niyeti olduğunu dile getirdi.
Ortalama aylık 20 milyar dolarlık ihracat üzerinden hesaplandığında yüzde 25'lik oran Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık satış anlamına gelirken, oranın yüzde 40'a çıkmasıyla rakam 8 milyar dolara ulaşmış olacak.
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