https://tr.sputniknews.com/20220412/israil-2021de-silah-ihracatinda-buyuk-artis-yasandi-1055503569.html

İsrail: 2021'de silah ihracatında 'büyük artış' yaşandı

İsrail: 2021'de silah ihracatında 'büyük artış' yaşandı

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkesinin 2021'deki askeri ihracatının 11.3 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaştığını açıkladı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T17:31+0300

2022-04-12T17:31+0300

2022-04-12T17:31+0300

savunma

israil

silah satışı

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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla İsrail'in 2021 yılı askeri ihracatına ilişkin verileri paylaştı.İsrail'in 2021'de imzaladığı yeni anlaşmaların sayısının 2020'ye göre yüzde 30'dan fazla arttığı kaydedilen açıklamada, askeri ihracatın da 2021'de 11,3 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdığı aktarıldı.Bakanlık verilerine göre, ihracat yapılanlar arasında en büyük pay yüzde 41 ile Avrupa oldu. Avrupa'yı, yüzde 34 ile Asya ve Pasifik bölgeleri, yüzde 12 ile Kuzey Amerika, yüzde 7 ile "İbrahim Anlaşması" olarak adlandırılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzalayan ülkeler BAE, Bahreyn, yüzde 3 ile Afrika ve yüzde 3 ile de Latin Amerika takip etti.Ayrıca açıklamada şu bilgiler yer aldı: "İhracatın yüzde 20'sini füze ve hava savunma sistemleri, yüzde 15'ini eğitim ve eğitim hizmetleri, yüzde 9'unu insansız hava araçları (İHA) sistemleri ve İHA, yüzde 9'unu radar ve elektronik savaş, yüzde 9'unu insanlı hava araçları ve aviyonik, yüzde 5'ini de gözetleme ve optoelektronik, yüzde 7'sini silah istasyonları ve rampalar, yüzde 7'sini zırhlı personel taşıyıcıları ve araçları, yüzde 6'sını muhabere sistemleri, yüzde 4'ünü akıllı, bilgi ve siber sistemler, yüzde 4'ünü mühimmat ve silahlanma ve yüzde 2'sini diğer bazı hizmetler oluşturdu."'Savunma anlaşmalarının yeni bir zirveye ulaşması İsrail'in güvenliğini güçlendirdi'Açıklamada ayrıca İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın "2021'de savunma anlaşmalarının yeni bir zirveye ulaşmasının, İsrail devletinin güvenliğini güçlendirdiği" ifadesine de yer verildi.Savunma Bakanlığının, dünya çapındaki ortaklarla iş birliği yaptığını ifade eden Gantz, bölgedeki ilişkileri güçlendirerek ve dünya genelindeki ülkelerle yeni ilişkiler kurarak, pazarını genişlettiğinin altını çizdi.Gantz, güvenlik ilişkilerinin, İsrail'in siyasi ilişkilerinin ve diğer ülkelerle iş birliği yapma yeteneğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu bağları güçlendirmek ve yeni güvenlik ortaklıkları oluşturmak için çalıştıklarını vurguladı.

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israil, silah satışı