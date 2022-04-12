https://tr.sputniknews.com/20220412/japonyada-ilk-omicron-xe-vakasi-goruldu-1055487621.html

Japonya'da ilk Omicron XE vakası görüldü

Japonya'da ilk Omicron XE vakası görüldü

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan, daha sonra Tayland, Hindistan ve İsrail'de de görülen Omicron XE varyantı, Japonya'da da tespit edildi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T09:52+0300

2022-04-12T09:52+0300

2022-04-12T10:00+0300

koronavirüs

kovid-19

omicron

omicron ba.2

salgın

vaka

vaka sayısı

omicron xe

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Koronavirüsün yeni varyantı Omicron XE, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Japonya, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen ve yeni bir Kovid-19 alt varyantı olduğu anlaşılan Omicron XE'nin ülkede görüldüğünü duyurdu.XE varyantı, 26 Mart'ta ABD'den Narita Uluslararası Havalimanı'na gelen 30'lu yaşlarındaki bir kadında tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, uyruğu belirtilmeyen kadının asemptomatik olduğu kaydedildi.Öte yandan, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın paylaştığı son istatistiklere göre, ülke genelinde XE vaka sayısı neredeyse iki katına çıktı.Birleşik Krallık'ta 25 Mart'ta 637 olan XE vakası, 5 Nisan itibariyle 1125'e kadar çıktı. Teyit edilen en erken vakanın numune tarihi ise 19 Ocak. Bu, varyantın ülkede bir süredir dolaşımda olabileceğini gösteriyor.XE, o zamandan beri Tayland, Hindistan ve İsrail'de tespit edildi. Son İsrail vakalarının bağımsız olarak gelişmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. ABD ise henüz herhangi bir XE vakası bildirmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220406/hindistanda-ilk-omicron-xe-vakasi-1055360852.html

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kovid-19, omicron, omicron ba.2, salgın, vaka, vaka sayısı, omicron xe