https://tr.sputniknews.com/20220412/japonyada-ilk-omicron-xe-vakasi-goruldu-1055487621.html
Japonya'da ilk Omicron XE vakası görüldü
Japonya'da ilk Omicron XE vakası görüldü
İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan, daha sonra Tayland, Hindistan ve İsrail'de de görülen Omicron XE varyantı, Japonya'da da tespit edildi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T09:52+0300
2022-04-12T09:52+0300
2022-04-12T10:00+0300
koronavirüs
kovid-19
omicron
omicron ba.2
salgın
vaka
vaka sayısı
omicron xe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104196/34/1041963438_0:97:2953:1758_1920x0_80_0_0_f5875e86d00eca27f3413cac8ac1d1f9.jpg
Koronavirüsün yeni varyantı Omicron XE, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Japonya, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen ve yeni bir Kovid-19 alt varyantı olduğu anlaşılan Omicron XE'nin ülkede görüldüğünü duyurdu.XE varyantı, 26 Mart'ta ABD'den Narita Uluslararası Havalimanı'na gelen 30'lu yaşlarındaki bir kadında tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, uyruğu belirtilmeyen kadının asemptomatik olduğu kaydedildi.Öte yandan, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın paylaştığı son istatistiklere göre, ülke genelinde XE vaka sayısı neredeyse iki katına çıktı.Birleşik Krallık'ta 25 Mart'ta 637 olan XE vakası, 5 Nisan itibariyle 1125'e kadar çıktı. Teyit edilen en erken vakanın numune tarihi ise 19 Ocak. Bu, varyantın ülkede bir süredir dolaşımda olabileceğini gösteriyor.XE, o zamandan beri Tayland, Hindistan ve İsrail'de tespit edildi. Son İsrail vakalarının bağımsız olarak gelişmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. ABD ise henüz herhangi bir XE vakası bildirmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220406/hindistanda-ilk-omicron-xe-vakasi-1055360852.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104196/34/1041963438_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_e3e38f6f76e7840144071014ce50d55f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kovid-19, omicron, omicron ba.2, salgın, vaka, vaka sayısı, omicron xe
Japonya'da ilk Omicron XE vakası görüldü
09:52 12.04.2022 (güncellendi: 10:00 12.04.2022) Abone ol
İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan, daha sonra Tayland, Hindistan ve İsrail'de de görülen Omicron XE varyantı, Japonya'da da tespit edildi.
Koronavirüsün yeni varyantı Omicron XE, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor.
Japonya, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen
ve yeni bir Kovid-19 alt varyantı olduğu anlaşılan Omicron XE'nin ülkede görüldüğünü duyurdu.
XE varyantı, 26 Mart'ta ABD'den Narita Uluslararası Havalimanı'na gelen 30'lu yaşlarındaki bir kadında tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, uyruğu belirtilmeyen kadının asemptomatik olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın paylaştığı son istatistiklere göre, ülke genelinde XE vaka sayısı neredeyse iki katına çıktı.
Birleşik Krallık'ta 25 Mart'ta 637 olan XE vakası, 5 Nisan itibariyle 1125'e kadar çıktı. Teyit edilen en erken vakanın numune tarihi ise 19 Ocak. Bu, varyantın ülkede bir süredir dolaşımda olabileceğini gösteriyor.
XE, o zamandan beri Tayland, Hindistan ve İsrail'de tespit edildi. Son İsrail vakalarının bağımsız olarak gelişmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. ABD ise henüz herhangi bir XE vakası bildirmedi.