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https://tr.sputniknews.com/20220412/kaliforniyali-elektrik-sirketi-orman-yanginlarinin-tazmini-icin-55-milyon-dolar-daha-odeyecek-1055482240.html
Kaliforniyalı elektrik şirketi orman yangınlarının tazmini için 55 milyon dolar daha ödeyecek
Kaliforniyalı elektrik şirketi orman yangınlarının tazmini için 55 milyon dolar daha ödeyecek
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki en büyük elektrik dağıtım ağına sahip Pacific Gas&Electric (PGE) şirketinin geçen yıl yaşanan büyük orman yangınlarındaki... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T00:48+0300
2022-04-12T00:47+0300
dünya
orman
orman yangını
abd
kaliforniya
tazminat
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Kaliforniya'nın 5 farklı ilçesindeki bölge savcılarıyla varılan anlaşmaya göre, 2021'de Dixie Fire isimli büyük orman yangının çıkmasına sebep olmakla suçlanan Pacific Gas&amp;Electric (PG&amp;E), zararların tazmini için 55 milyon dolar tutarında yeni bir ödeme yapacağını taahhüt etti.Bununla birlikte PG&amp;E'nin, eyalet tarihinin en büyük yangınlarından biri kabul edilen Dixie Fire ve 2019'da Sonoma ilçesinde çıkan Kincade Fire yangınında hatası olduğunu kabul etmediği ancak konuyla ilgili açılabilecek soruşturmaların önüne geçmek için anlaşma yoluna gittiği bilgisi paylaşıldı.Şirketin ayrıca, 2010 yılında sekiz kişinin ölümüne neden olan doğalgaz patlamasından suçlu bulunması üzerine uygulanan 5 yıllık denetime benzer bir gözetime tabi tutulacağı bildirildi.2017'den bu yana 23 binden fazla ev ve işyerini yok eden ve 100'den fazla insanın ölümüne sebep olan 30'un üzerindeki orman yangınından sorumlu tutulan PG&amp;E'nin, bugüne kadar yangın mağdurlarına ödemeyi kabul ettiği rakamın 25 milyar doları aştığı kaydedildi.Dixie Fire, geçen yaz Kaliforniya'nın 5 ilçesinde yaklaşık 4 bin kilometrekare alanı küle çevirirken 1300'den fazla ev ve iş yerini kullanılmaz hale getirmiş, her türlü çabaya rağmen yangın haftalarca söndürülememişti.Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Dairesi müfettişlerine göre yangına 13 Temmuz 2021'de Sierra Nevada'daki bir barajın batısındaki elektrik dağıtım hatlarına çarpan bir ağaç neden olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210805/abdnin-kaliforniya-eyaletinde-3-haftadir-devam-eden-orman-yangini-tekrar-buyumeye-basladi-1045162203.html
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orman, orman yangını, abd, kaliforniya, tazminat

Kaliforniyalı elektrik şirketi orman yangınlarının tazmini için 55 milyon dolar daha ödeyecek

00:48 12.04.2022
© REUTERS / Stephen LamKaliforniya, orman yangını
Kaliforniya, orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Stephen Lam
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki en büyük elektrik dağıtım ağına sahip Pacific Gas&Electric (PGE) şirketinin geçen yıl yaşanan büyük orman yangınlarındaki zararların karşılanması için 55 milyon dolarlık yeni bir ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
Kaliforniya'nın 5 farklı ilçesindeki bölge savcılarıyla varılan anlaşmaya göre, 2021'de Dixie Fire isimli büyük orman yangının çıkmasına sebep olmakla suçlanan Pacific Gas&Electric (PG&E), zararların tazmini için 55 milyon dolar tutarında yeni bir ödeme yapacağını taahhüt etti.
Bununla birlikte PG&E'nin, eyalet tarihinin en büyük yangınlarından biri kabul edilen Dixie Fire ve 2019'da Sonoma ilçesinde çıkan Kincade Fire yangınında hatası olduğunu kabul etmediği ancak konuyla ilgili açılabilecek soruşturmaların önüne geçmek için anlaşma yoluna gittiği bilgisi paylaşıldı.
Şirketin ayrıca, 2010 yılında sekiz kişinin ölümüne neden olan doğalgaz patlamasından suçlu bulunması üzerine uygulanan 5 yıllık denetime benzer bir gözetime tabi tutulacağı bildirildi.
2017'den bu yana 23 binden fazla ev ve işyerini yok eden ve 100'den fazla insanın ölümüne sebep olan 30'un üzerindeki orman yangınından sorumlu tutulan PG&E'nin, bugüne kadar yangın mağdurlarına ödemeyi kabul ettiği rakamın 25 milyar doları aştığı kaydedildi.
Dixie Fire, geçen yaz Kaliforniya'nın 5 ilçesinde yaklaşık 4 bin kilometrekare alanı küle çevirirken 1300'den fazla ev ve iş yerini kullanılmaz hale getirmiş, her türlü çabaya rağmen yangın haftalarca söndürülememişti.
Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Dairesi müfettişlerine göre yangına 13 Temmuz 2021'de Sierra Nevada'daki bir barajın batısındaki elektrik dağıtım hatlarına çarpan bir ağaç neden olmuştu.
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