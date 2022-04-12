https://tr.sputniknews.com/20220412/kaptan-pilot-mahkemeye-basvurdu-onur-airin-iflasi-istendi-1055486807.html

Kaptan pilot mahkemeye başvurdu: Onur Air’in iflası istendi

Kaptan pilot mahkemeye başvurdu: Onur Air’in iflası istendi

Bir süredir uçuşları durdurulan Onur Air dikkat çeken bir dava ile gündemde. Havayolu şirketinde kaptan pilot olarak çalışan bir kişi, alacaklı olduğu iddiası... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T09:00+0300

2022-04-12T09:00+0300

2022-04-12T09:00+0300

türkiye

onur air

iflas

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Geçen yıl uçuşları durdurulan Onur Air’in iflası istendi. 127 milyon TL sermayeli şirkete yönelik Iflas talepli davayı, Onur Air’de kaptan pilot olarak görev yapan Turgut Emre Topçu’nun açtığı anlaşıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, dava dosyasına giren bilirkişi raporunda da Topçu’nun 105 bin lira alacaklı olduğu kaydedildi.Dava dosyasından edinilen bilgilere göre, Topçu geçen yıl şirkete yönelik icra takibi başlattı. Şirket avukatları, bu takibe itiraz etti. Bu kez Topçu’nun avukatları, itirazın iptaline ve şirketin iflasına yönelik karar verilmesini istedi.Bilirkişi raporunda, Pilot Turgut Emre Topçu 105 bin lira alacaklı görünüyor. Şirket avukatları ise rapora itiraz etti. Avukatlar Topçu’nun, sözleşmeden kaynaklı tüm alacaklarını eksiksiz aldığını kaydetti. Avukatlar, yeni rapor talebinde bulunurken, Topçu’nun avukatları 105 bin liralık alacak için mahkemenin depo kararı vermesini ve bu kararın şirkete tebliğini istedi. Yönetici: Çözüme yakınız Dava dosyasına ilişkin görüşleri sorulan Onur Air’in üst düzey bir yöneticisi, dosyadan haberinin olmadığını, ancak yaşanan süreci işaret ederek “Böyle bir dava olabilir. Muhtemeldir. Ancak sorunun çözümü için yoğun bir çaba içindeyiz ve sonuca yakınız. 1.600 kadar çalışanımızın halen sigorta primleri ise ödeniyor. Çalışanlarımızın tüm alacaklarını toplu bir şekilde ödemeyi umuyoruz” dedi. Bu arada, şirket çalışanları geçen yılki uçuş durdurma kararı sonrası eylem yapmış, ücretlerinin ödenmesi talebinde bulunmuştu. İran dava açmıştıBundan tam 30 yıl önce kurulan Onur Air, bir ara ülkesi İran’da müebbet hapis cezası ile yargılanan Babek Zencani’ye satılmıştı. Ancak bir süre sonra taraflar arasında anlaşmazlık çıkmış, satış işlemi iptal edilmişti. İşlem iptal edilse de, tartışmalı süreç şirkete önemli ölçüde olumsuz etkiye yol açtı. Şirket hisseleri yeniden, işinsanı Hamit Cankut Bağana’ya döndü. Ancak bu kez İran Petrol Bakanlığı, Onur Air’in kendi paraları ile alındığını dolayısı ile şirketin kendilerine ait olduğu gerekçesiyle bir dizi dava açmıştı.

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onur air, iflas