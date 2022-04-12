https://tr.sputniknews.com/20220412/kayseride-39-buyuklugunde-deprem-1055508891.html
Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T21:38+0300
2022-04-12T21:38+0300
2022-04-12T21:40+0300
yaşam
kayseri
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilçede 17:04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kayseri, deprem
Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem
21:38 12.04.2022 (güncellendi: 21:40 12.04.2022) Abone ol
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilçede 17:04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.