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Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
kayseri
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilçede 17:04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kayseri, deprem

Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

21:38 12.04.2022 (güncellendi: 21:40 12.04.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilçede 17:04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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