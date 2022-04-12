Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum

Ergun Poyraz saldırıya uğradı. bugüne kadar saldırıya uğrayan gazeteci sebebiyle hapse giren oldu mu? Kendisine şifa diliyoruz. Ergun Poyraz saldırıya uğradı. bugüne kadar saldırıya uğrayan gazeteci sebebiyle hapse giren oldu mu? Kendisine şifa diliyoruz.

TÜİK'e giderken amacım buydu. Talimat veriyorlar rakamı düşük göster diye. Gittim ve açıklama yaptım. Böylece o kurumda namuslu bürokratlar seslerini çıkardı. Üst düzey yönetici kalmadı neredeyse. MEB sınav yapıyor. KPSS'de Türkiye'de dereceye giriyor, sözlü sınavda hakkı yeniyor. Haksızlığa uğrayan genç arkadaşların hakkını aramak için de MEB'e gittim. Yeterli beslenme bir haktır. Kuyrukları bitirmek için ete zam yapalım deniyorsa, oraya gidip önünde açıklama yapmalısınız. Yanlışları dinlendirmelisiniz. Bazı enteller var, 'Kılıçdaroğlu gitti, kapılar kapandı' diye. Kapıyı açarlar ya da açmazlar. Herkesin hakkını korumak zorundasınız. Benim muhatabım bakan değil, Et ve Süt Kurumu. Hesap verecek organdan hesap sormak istiyorum ben. TÜİK'e giderken amacım buydu. Talimat veriyorlar rakamı düşük göster diye. Gittim ve açıklama yaptım. Böylece o kurumda namuslu bürokratlar seslerini çıkardı. Üst düzey yönetici kalmadı neredeyse. MEB sınav yapıyor. KPSS'de Türkiye'de dereceye giriyor, sözlü sınavda hakkı yeniyor. Haksızlığa uğrayan genç arkadaşların hakkını aramak için de MEB'e gittim. Yeterli beslenme bir haktır. Kuyrukları bitirmek için ete zam yapalım deniyorsa, oraya gidip önünde açıklama yapmalısınız. Yanlışları dinlendirmelisiniz. Bazı enteller var, 'Kılıçdaroğlu gitti, kapılar kapandı' diye. Kapıyı açarlar ya da açmazlar. Herkesin hakkını korumak zorundasınız. Benim muhatabım bakan değil, Et ve Süt Kurumu. Hesap verecek organdan hesap sormak istiyorum ben.

Hırsızdan büyükelçi tayin ediyorsunuz. İtiraz eden de CHP. Bu tutmayınca efendim dış güçler. Dış güçler mi söyledi 128 milyar doları arka kapıdan sat. Hırsızdan büyükelçi tayin ediyorsunuz. İtiraz eden de CHP. Bu tutmayınca efendim dış güçler. Dış güçler mi söyledi 128 milyar doları arka kapıdan sat.

İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda cinayet işlendi. Her şey ortada. Erdoğan davayı Suudilere vermeyeceğiz dedi. Suç İstanbul'da işlendiği için İstanbul'da görülmesi gerekir davanın. Ne oldu? Suudi Arabistan'a devredildi dava. Onlara enayi diyordu, enayini kim olduğu ortaya çıktı. Ne için para için. Sen yargıla diyeceksin, Bahçeli de buna evet diyecek. Sen nasıl milliyetçisin ben anlamadım. Adaleti oraya devrediyorsun. İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda cinayet işlendi. Her şey ortada. Erdoğan davayı Suudilere vermeyeceğiz dedi. Suç İstanbul'da işlendiği için İstanbul'da görülmesi gerekir davanın. Ne oldu? Suudi Arabistan'a devredildi dava. Onlara enayi diyordu, enayini kim olduğu ortaya çıktı. Ne için para için. Sen yargıla diyeceksin, Bahçeli de buna evet diyecek. Sen nasıl milliyetçisin ben anlamadım. Adaleti oraya devrediyorsun.

Bu hanelerin, iş yerlerinin temsilcisi, sözcüsü olarak elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. 3,5 milyon hanenin sözcüsü kim olacak? Bu haksızlığı, insafsızlığı yapan iktidarı 84 milyona nasıl anlatacağız? Tarihi sorumluluğumuz var. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Onurlu, üreten, güçlü yeni bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Bu hanelerin, iş yerlerinin temsilcisi, sözcüsü olarak elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. 3,5 milyon hanenin sözcüsü kim olacak? Bu haksızlığı, insafsızlığı yapan iktidarı 84 milyona nasıl anlatacağız? Tarihi sorumluluğumuz var. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Onurlu, üreten, güçlü yeni bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız.

llah'ın izni milletin takdiriyle iktidarımız olduğunda, ilk yapacağımız şey devlette israfa son diyeceğiz. Arabalar, yatlar katlar uçaklar yok. Bunlar yok. İsraf yok. İsraf haramdır bize göre, onlara göre helaldir. Ne kadar israf yaparsanız itibar o kadar artar sanıyorlar. Adrese teslim ihaleler, kira saltanatları, 5 6 yerden maaş alanlar... Bir genelge ile bunları bitireceğiz. Bürokraside kim israf yaparsa kapının önüne koyacağız. Bir devlet sağlıklı bir yönetim için planlama yapar. Yol mu, köprü mü, hastane mi yapacağız, nedir önceliklerimiz bizim? Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Devletin en iyi yetişmiş insanları içine koyacağız. Bakın kardeşim, bu devletin geliri, gideri, taahhütleri nedir, ortaya çıkaracağız. llah'ın izni milletin takdiriyle iktidarımız olduğunda, ilk yapacağımız şey devlette israfa son diyeceğiz. Arabalar, yatlar katlar uçaklar yok. Bunlar yok. İsraf yok. İsraf haramdır bize göre, onlara göre helaldir. Ne kadar israf yaparsanız itibar o kadar artar sanıyorlar. Adrese teslim ihaleler, kira saltanatları, 5 6 yerden maaş alanlar... Bir genelge ile bunları bitireceğiz. Bürokraside kim israf yaparsa kapının önüne koyacağız. Bir devlet sağlıklı bir yönetim için planlama yapar. Yol mu, köprü mü, hastane mi yapacağız, nedir önceliklerimiz bizim? Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Devletin en iyi yetişmiş insanları içine koyacağız. Bakın kardeşim, bu devletin geliri, gideri, taahhütleri nedir, ortaya çıkaracağız.

Adım gibi biliyorum 50 milyar dolar Suriyelilere verilmedi, onu da hiç ettiler, yediler. Adım gibi biliyorum 50 milyar dolar Suriyelilere verilmedi, onu da hiç ettiler, yediler.