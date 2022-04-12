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https://tr.sputniknews.com/20220412/kobani-sorusturmasinda-2-dalga-91-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1055486928.html
Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı
Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı
Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kobani davası
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AA'nın haberine göre, Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.
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kobani davası

Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı

08:41 12.04.2022 (güncellendi: 08:47 12.04.2022)
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
AA'nın haberine göre, Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.
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