https://tr.sputniknews.com/20220412/kobani-sorusturmasinda-2-dalga-91-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1055486928.html
Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı
Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı
Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T08:41+0300
2022-04-12T08:41+0300
2022-04-12T08:47+0300
türkiye
kobani davası
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AA'nın haberine göre, Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.
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kobani davası
Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı
08:41 12.04.2022 (güncellendi: 08:47 12.04.2022) Abone ol
Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
AA'nın haberine göre, Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.