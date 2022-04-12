https://tr.sputniknews.com/20220412/le-pen-fransayi-abden-cikarmak-gibi-bir-gizli-gundemim-yok-1055491239.html

Le Pen: Fransa'yı AB'den çıkarmak gibi bir gizli gündemim yok

Le Pen: Fransa'yı AB'den çıkarmak gibi bir gizli gündemim yok

2017'deki gibi Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Macron'la yarışacak olan Le Pen, birliği reformdan geçirme çabaları başarısızlığa uğrasa... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T11:44+0300

2022-04-12T11:44+0300

2022-04-12T11:51+0300

dünya

fransa

marine le pen

emmanuel macron

jean-luc melenchon

emeklilik yaşı

reform

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Fransa'da pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda merkez sağ ve merkez sol siyaset sahnesinden silinirken, 2017'deki gibi neo-liberal Emmanuel Macron'un ikinci turdaki rakibi olacak Marine Le Pen aşırı sağdan kaymayla merkezi doldurduğunun işaretlerini veriyor. France Inter radyosuna konuşan Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, seçilirse Fransa'yı Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarmayacağını teyit etti. "Gizli bir gündemim yok" vurgusunu yapan Le Pen "Bence Fransız halkının büyük çoğunluğu AB'yi bugün varolduğu haliyle istemiyor, zira AB tümüyle anti demokratik şekilde işliyor, tehditle, şantajla ilerliyor ve halkın çıkarlarına karşı politikalar uyguluyor" dedi. Son dönemde Fransa'yı AB, birliğin seyahat serbestisi olan Schengen Bölgesi ve ortak para birimi eurodan çıkarma planlarını rafa kaldıran Le Pen, seçilirse Schengen Anlaşmasını yeniden müzakere edeceğini, gümrük memuru sayısını artıracağını diğer AB ülkelerinden Fransa'ya giren malların kontrolden geçirilmesi uygulamasını yeniden getireceğini söyledi. Uzmanların AB ortak pazarında sorunsuz serbest ticarete darbe indireceğini söylediği bu önlemleri 'yolsuzluk ve sahtekarlıkla mücadeleyle' gerekçelendiren Le Pen, birliği reformdan geçirmeye yönelik tüm çabaları başarısız olursa AB'den çıkıp çıkmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı:"Kesinlikle hayır."Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Le Pen'in kalesi olan ve ilk turda kendisine sırt çeviren kuzeyin sanayi bölgelerini ziyaretinde emeklilik reformunu yumuşatma vaadinde bulunması üzerine RN liderinden uyarılar geldi. "Bu Macron'un seçmenin gönlünü kazanma ya da en azından solcu seçmenlerin muhalefetini hafifletme manevrası" diyen Le Pen, cumhurbaşkanının yeniden seçilirse orjinal planını uygulayacağını belirtti:Kuzeyin sanayi bölgelerini ziyaretinde halkın emeklilik reformuna tepkilerini dinleyen Macron, "İnsanlar çok endişeliyse takvimi değiştirmeye ve reformu illa 2030'a kadar hayata geçirmek gerekmediğini söylemeye hazırım" dedi. Fransa'da halihazırda 62 olan emeklilik yaşını kendi hedefi olan 65 yerine 64'e çıkarmaya kapıyı açabileceğini dile getirdi. Ancak bu sözleri, birinci turda 21.95 oyla üçüncü gelen radikal solcu Jean-Luc Melenchon'un cephesi yeterli bulmadı. Ipsos-Sopra Steria'nın Melenchon'a oy verenlerle ikinci tur için yaptığı ankette yüzde 23 Macron'a, yüzde 15 Le Pen'e oy vereceğini, yüzde 62 kararsız olduğunu söyledi.

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fransa, marine le pen, emmanuel macron, jean-luc melenchon, emeklilik yaşı, reform