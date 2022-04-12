https://tr.sputniknews.com/20220412/le-pen-fransayi-abden-cikarmak-gibi-bir-gizli-gundemim-yok-1055491239.html
Le Pen: Fransa'yı AB'den çıkarmak gibi bir gizli gündemim yok
Le Pen: Fransa'yı AB'den çıkarmak gibi bir gizli gündemim yok
2017'deki gibi Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Macron'la yarışacak olan Le Pen, birliği reformdan geçirme çabaları başarısızlığa uğrasa... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T11:44+0300
2022-04-12T11:44+0300
2022-04-12T11:51+0300
dünya
fransa
marine le pen
emmanuel macron
jean-luc melenchon
emeklilik yaşı
reform
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055491414_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ff08cf8363d0742462cab78a21e68a66.jpg
Fransa'da pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda merkez sağ ve merkez sol siyaset sahnesinden silinirken, 2017'deki gibi neo-liberal Emmanuel Macron'un ikinci turdaki rakibi olacak Marine Le Pen aşırı sağdan kaymayla merkezi doldurduğunun işaretlerini veriyor. France Inter radyosuna konuşan Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, seçilirse Fransa'yı Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarmayacağını teyit etti. "Gizli bir gündemim yok" vurgusunu yapan Le Pen "Bence Fransız halkının büyük çoğunluğu AB'yi bugün varolduğu haliyle istemiyor, zira AB tümüyle anti demokratik şekilde işliyor, tehditle, şantajla ilerliyor ve halkın çıkarlarına karşı politikalar uyguluyor" dedi. Son dönemde Fransa'yı AB, birliğin seyahat serbestisi olan Schengen Bölgesi ve ortak para birimi eurodan çıkarma planlarını rafa kaldıran Le Pen, seçilirse Schengen Anlaşmasını yeniden müzakere edeceğini, gümrük memuru sayısını artıracağını diğer AB ülkelerinden Fransa'ya giren malların kontrolden geçirilmesi uygulamasını yeniden getireceğini söyledi. Uzmanların AB ortak pazarında sorunsuz serbest ticarete darbe indireceğini söylediği bu önlemleri 'yolsuzluk ve sahtekarlıkla mücadeleyle' gerekçelendiren Le Pen, birliği reformdan geçirmeye yönelik tüm çabaları başarısız olursa AB'den çıkıp çıkmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı:"Kesinlikle hayır."Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Le Pen'in kalesi olan ve ilk turda kendisine sırt çeviren kuzeyin sanayi bölgelerini ziyaretinde emeklilik reformunu yumuşatma vaadinde bulunması üzerine RN liderinden uyarılar geldi. "Bu Macron'un seçmenin gönlünü kazanma ya da en azından solcu seçmenlerin muhalefetini hafifletme manevrası" diyen Le Pen, cumhurbaşkanının yeniden seçilirse orjinal planını uygulayacağını belirtti:Kuzeyin sanayi bölgelerini ziyaretinde halkın emeklilik reformuna tepkilerini dinleyen Macron, "İnsanlar çok endişeliyse takvimi değiştirmeye ve reformu illa 2030'a kadar hayata geçirmek gerekmediğini söylemeye hazırım" dedi. Fransa'da halihazırda 62 olan emeklilik yaşını kendi hedefi olan 65 yerine 64'e çıkarmaya kapıyı açabileceğini dile getirdi. Ancak bu sözleri, birinci turda 21.95 oyla üçüncü gelen radikal solcu Jean-Luc Melenchon'un cephesi yeterli bulmadı. Ipsos-Sopra Steria'nın Melenchon'a oy verenlerle ikinci tur için yaptığı ankette yüzde 23 Macron'a, yüzde 15 Le Pen'e oy vereceğini, yüzde 62 kararsız olduğunu söyledi.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055491414_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_44710c3854ab3266ce156ff38c581289.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, marine le pen, emmanuel macron, jean-luc melenchon, emeklilik yaşı, reform
Le Pen: Fransa'yı AB'den çıkarmak gibi bir gizli gündemim yok
11:44 12.04.2022 (güncellendi: 11:51 12.04.2022) Abone ol
2017'deki gibi Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Macron'la yarışacak olan Le Pen, birliği reformdan geçirme çabaları başarısızlığa uğrasa bile Fransa'yı AB'den çıkarmayacağını söyledi. Macron'un emeklilik reformu planlarını yumuşatma vaadini de solcuların oylarını kazanma manevrası olarak değerlendirdi.
Fransa'da pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda merkez sağ ve merkez sol siyaset sahnesinden silinirken, 2017'deki gibi neo-liberal Emmanuel Macron'un ikinci turdaki rakibi olacak Marine Le Pen aşırı sağdan kaymayla merkezi doldurduğunun işaretlerini veriyor.
France Inter radyosuna konuşan Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, seçilirse Fransa'yı Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarmayacağını teyit etti.
"Gizli bir gündemim yok" vurgusunu yapan Le Pen "Bence Fransız halkının büyük çoğunluğu AB'yi bugün varolduğu haliyle istemiyor, zira AB tümüyle anti demokratik şekilde işliyor, tehditle, şantajla ilerliyor ve halkın çıkarlarına karşı politikalar uyguluyor" dedi.
Son dönemde Fransa'yı AB, birliğin seyahat serbestisi olan Schengen Bölgesi ve ortak para birimi eurodan çıkarma planlarını rafa kaldıran Le Pen, seçilirse Schengen Anlaşmasını yeniden müzakere edeceğini, gümrük memuru sayısını artıracağını diğer AB ülkelerinden Fransa'ya giren malların kontrolden geçirilmesi uygulamasını yeniden getireceğini söyledi.
Uzmanların AB ortak pazarında sorunsuz serbest ticarete darbe indireceğini söylediği bu önlemleri 'yolsuzluk ve sahtekarlıkla mücadeleyle' gerekçelendiren Le Pen, birliği reformdan geçirmeye yönelik tüm çabaları başarısız olursa AB'den çıkıp çıkmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı:
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Le Pen'in kalesi olan ve ilk turda kendisine sırt çeviren kuzeyin sanayi bölgelerini ziyaretinde emeklilik reformunu yumuşatma vaadinde bulunması üzerine RN liderinden uyarılar geldi.
"Bu Macron'un seçmenin gönlünü kazanma ya da en azından solcu seçmenlerin muhalefetini hafifletme manevrası" diyen Le Pen, cumhurbaşkanının yeniden seçilirse orjinal planını uygulayacağını belirtti:
"Bu konuda Emmanuel Macron'dan beklenecek bir şey yok. Minimum emeklilik yaşını 65'e çıkarmanın onun takıntısı olduğu bir gerçek ve bu takıntısını gerçekleştirmek için sonuna kadar gidecektir."
Kuzeyin sanayi bölgelerini ziyaretinde halkın emeklilik reformuna tepkilerini dinleyen Macron, "İnsanlar çok endişeliyse takvimi değiştirmeye ve reformu illa 2030'a kadar hayata geçirmek gerekmediğini söylemeye hazırım" dedi. Fransa'da halihazırda 62 olan emeklilik yaşını kendi hedefi olan 65 yerine 64'e çıkarmaya kapıyı açabileceğini dile getirdi.
Ancak bu sözleri, birinci turda 21.95 oyla üçüncü gelen radikal solcu Jean-Luc Melenchon'un cephesi yeterli bulmadı. Ipsos-Sopra Steria'nın Melenchon'a oy verenlerle ikinci tur için yaptığı ankette yüzde 23 Macron'a, yüzde 15 Le Pen'e oy vereceğini, yüzde 62 kararsız olduğunu söyledi.