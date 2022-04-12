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Lübnan'da patlama: En az bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Lübnan'da patlama: En az bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisinin yakınında meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T03:58+0300
2022-04-12T04:01+0300
dünya
lübnan
patlama
yaralı
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Alarabia televizyonunun haberine göre, Sayda kentinin Benaful Belediyesindeki Emel Hareketi'nin ofisi yakınında patlama meydana geldi.Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.Sosyal medyada, patlama alanındaki hasar ve bölgedeki hastaneye getirilen yaralıların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
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lübnan, patlama, yaralı

Lübnan'da patlama: En az bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

03:58 12.04.2022 (güncellendi: 04:01 12.04.2022)
© REUTERS / STRINGERLübnan'da patlama
Lübnan'da patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / STRINGER
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Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisinin yakınında meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Alarabia televizyonunun haberine göre, Sayda kentinin Benaful Belediyesindeki Emel Hareketi'nin ofisi yakınında patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Sosyal medyada, patlama alanındaki hasar ve bölgedeki hastaneye getirilen yaralıların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.
Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
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