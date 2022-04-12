https://tr.sputniknews.com/20220412/lubnanda-patlama-en-az-1-can-kaybi-3-yarali-var-1055484560.html

Lübnan'da patlama: En az bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Lübnan'da patlama: En az bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisinin yakınında meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T03:58+0300

2022-04-12T03:58+0300

2022-04-12T04:01+0300

dünya

lübnan

patlama

yaralı

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Alarabia televizyonunun haberine göre, Sayda kentinin Benaful Belediyesindeki Emel Hareketi'nin ofisi yakınında patlama meydana geldi.Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.Sosyal medyada, patlama alanındaki hasar ve bölgedeki hastaneye getirilen yaralıların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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lübnan, patlama, yaralı