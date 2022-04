https://tr.sputniknews.com/20220412/lukasenko-belarus-her-kosulda-rusyanin-yaninda-duracak-1055499314.html

Lukaşenko: Belarus, her koşulda Rusya'nın yanında duracak

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un her koşulda Rusya'nın yanında duracağını söyledi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

rusya

belarus

ukrayna

Rusya Amur Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Lukaşenko, "Belarus halkına güvenebilirsiniz. Her durumda her zaman yanınızda olacağımıza biz inanıyoruz ve Ruslar da inanmalı" dedi.Lukaşenko, Rusya ve Belarus'un birliğini koruduğunu ve onu güçlendirmekte tamamen kararlı olduğunu belirtti.Putin'in kendisini Vostoçnıy Uzay Üssü'ne davet etmesinin en yüksek güven düzeyinin tezahürü olduğunu vurgulayan Lukaşenko, "Eğer birileri bunu iki devlet başkanın sıradan bir görüşmesi olarak görüyorsa, Belarus içinse en yüksek güven düzeyinin tezahürüdür. Zira neredeyse hiç kimseyi sokamayacağınız kapalı bir tesise geldik. Dost bir ülkenin de olsa, burada bir devlet başkanının görülmesi, her şeye rağmen bizim tarafımızdan ve Rusya tarafından en yüksek güven düzeyinin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

