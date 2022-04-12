https://tr.sputniknews.com/20220412/lukasenko-belarus-her-kosulda-rusyanin-yaninda-duracak-1055499314.html
Lukaşenko: Belarus, her koşulda Rusya'nın yanında duracak
Lukaşenko: Belarus, her koşulda Rusya'nın yanında duracak
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un her koşulda Rusya'nın yanında duracağını söyledi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T15:13+0300
2022-04-12T15:13+0300
2022-04-12T15:13+0300
ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
rusya
belarus
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055499287_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_84479b1220e785cadf73153178c3cee0.jpg
Rusya Amur Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Lukaşenko, "Belarus halkına güvenebilirsiniz. Her durumda her zaman yanınızda olacağımıza biz inanıyoruz ve Ruslar da inanmalı" dedi.Lukaşenko, Rusya ve Belarus'un birliğini koruduğunu ve onu güçlendirmekte tamamen kararlı olduğunu belirtti.Putin'in kendisini Vostoçnıy Uzay Üssü'ne davet etmesinin en yüksek güven düzeyinin tezahürü olduğunu vurgulayan Lukaşenko, "Eğer birileri bunu iki devlet başkanın sıradan bir görüşmesi olarak görüyorsa, Belarus içinse en yüksek güven düzeyinin tezahürüdür. Zira neredeyse hiç kimseyi sokamayacağınız kapalı bir tesise geldik. Dost bir ülkenin de olsa, burada bir devlet başkanının görülmesi, her şeye rağmen bizim tarafımızdan ve Rusya tarafından en yüksek güven düzeyinin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/putin-rus-gucleri-ukraynada-cesurca-ve-etkili-bicimde-gorev-yapiyor-1055491141.html
rusya
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055499287_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_28ece39b09a4c9bf5be22907f192dfa6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, ukrayna
Lukaşenko: Belarus, her koşulda Rusya'nın yanında duracak
Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un her koşulda Rusya'nın yanında duracağını söyledi.
Rusya Amur Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Lukaşenko, "Belarus halkına güvenebilirsiniz. Her durumda her zaman yanınızda olacağımıza biz inanıyoruz ve Ruslar da inanmalı" dedi.
Lukaşenko, Rusya ve Belarus'un birliğini koruduğunu ve onu güçlendirmekte tamamen kararlı olduğunu belirtti.
Putin'in kendisini Vostoçnıy Uzay Üssü'ne davet etmesinin en yüksek güven düzeyinin tezahürü olduğunu vurgulayan Lukaşenko, "Eğer birileri bunu iki devlet başkanın sıradan bir görüşmesi olarak görüyorsa, Belarus içinse en yüksek güven düzeyinin tezahürüdür. Zira neredeyse hiç kimseyi sokamayacağınız kapalı bir tesise geldik. Dost bir ülkenin de olsa, burada bir devlet başkanının görülmesi, her şeye rağmen bizim tarafımızdan ve Rusya tarafından en yüksek güven düzeyinin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.