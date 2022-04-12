https://tr.sputniknews.com/20220412/miras-yuzunden-tartistigi-ablasini-silahla-vurup-kacti-1055484380.html

İzmir'de miras kavgası: Kardeşi tarafından vurulan kadın ağır yaralı

İzmir'de miras kavgası: Kardeşi tarafından vurulan kadın ağır yaralı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, miras nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada erkek kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T03:12+0300

2022-04-12T03:12+0300

2022-04-12T03:13+0300

izmir

türkiye

kadına şiddet

miras

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Goncalar Mahallesi'nde iddiaya göre 46 yaşındaki Murat A. aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan 48 yaşındaki ablası Aynur K.’nin evine gitti. Burada Murat A., ile ablası arasındaki miras tartışması kavgaya dönüşürken, Murat A., yanında getirdiği silahla ablasına art arda ateş açtı. Aynur K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kardeş ise olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralı durumdaki Aynur K., yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, şüpheli Murat A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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izmir, kadına şiddet, miras