https://tr.sputniknews.com/20220412/motorine-indirim-geldi-1055486573.html
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Motorin fiyatlarına 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim yapıldı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T08:15+0300
2022-04-12T08:15+0300
2022-04-12T08:15+0300
ekonomi
motorin
indirim
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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yurt içinde de motorin fiyatlarına indirim yapıldı.12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1,04 TL indirimle 20,23 TL oldu.Benzin fiyatları ise 19 TL'de kaldı.
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motorin, indirim
Motorine indirim geldi
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Motorin fiyatlarına 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim yapıldı.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yurt içinde de motorin fiyatlarına indirim yapıldı.
12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1,04 TL indirimle 20,23 TL oldu.
Benzin fiyatları ise 19 TL'de kaldı.