https://tr.sputniknews.com/20220412/motorine-indirim-geldi-1055486573.html

Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi

Motorin fiyatlarına 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim yapıldı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T08:15+0300

2022-04-12T08:15+0300

2022-04-12T08:15+0300

ekonomi

motorin

indirim

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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yurt içinde de motorin fiyatlarına indirim yapıldı.12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1,04 TL indirimle 20,23 TL oldu.Benzin fiyatları ise 19 TL'de kaldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motorin, indirim