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Netflix'ten yeni özellik: 'Buna bayıldım'
Netflix'ten yeni özellik: 'Buna bayıldım'
Netflix'e yeni gelen özellikle yapımları puanlarken artık üç farklı seçenek olacak. Üçüncü seçenek ‘Buna bayıldım!’. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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netflix
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Günümüzde Türkiye dahil birçok ülkede en çok kullanılan video akış servislerinden birisi olan Netflix'e yeni bir özellik geldi.Netflix’te iki farklı oylama seçeneğine üçüncüsü eklendi: ‘Buna bayıldım!’.Bu özellik Netflix’in kişisel önerilerinde daha belirleyici olacak. Aynı zamanda tavsiye edilen içerikler için de bir geliştirme sunacak.
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Netflix'ten yeni özellik: 'Buna bayıldım'

13:39 12.04.2022 (güncellendi: 13:44 12.04.2022)
© REUTERS / Mike BlakeNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Mike Blake
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Netflix'e yeni gelen özellikle yapımları puanlarken artık üç farklı seçenek olacak. Üçüncü seçenek ‘Buna bayıldım!’.
Günümüzde Türkiye dahil birçok ülkede en çok kullanılan video akış servislerinden birisi olan Netflix'e yeni bir özellik geldi.
Netflix’te iki farklı oylama seçeneğine üçüncüsü eklendi: ‘Buna bayıldım!’.
Bu özellik Netflix’in kişisel önerilerinde daha belirleyici olacak. Aynı zamanda tavsiye edilen içerikler için de bir geliştirme sunacak.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
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