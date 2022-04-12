https://tr.sputniknews.com/20220412/netflixten-yeni-ozellik-buna-bayildim-1055494713.html

Netflix'ten yeni özellik: 'Buna bayıldım'

Netflix'ten yeni özellik: 'Buna bayıldım'

Netflix'e yeni gelen özellikle yapımları puanlarken artık üç farklı seçenek olacak. Üçüncü seçenek ‘Buna bayıldım!’. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T13:39+0300

2022-04-12T13:39+0300

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netflix

yaşam

özellik

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Günümüzde Türkiye dahil birçok ülkede en çok kullanılan video akış servislerinden birisi olan Netflix'e yeni bir özellik geldi.Netflix’te iki farklı oylama seçeneğine üçüncüsü eklendi: ‘Buna bayıldım!’.Bu özellik Netflix’in kişisel önerilerinde daha belirleyici olacak. Aynı zamanda tavsiye edilen içerikler için de bir geliştirme sunacak.

https://tr.sputniknews.com/20220407/netflixten-zam-yaniti-ama-bir-sor-neden-1055378132.html

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netflix, özellik