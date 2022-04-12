https://tr.sputniknews.com/20220412/netflixten-yeni-ozellik-buna-bayildim-1055494713.html
Netflix'ten yeni özellik: 'Buna bayıldım'
Netflix'ten yeni özellik: 'Buna bayıldım'
Netflix'e yeni gelen özellikle yapımları puanlarken artık üç farklı seçenek olacak. Üçüncü seçenek ‘Buna bayıldım!’. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T13:39+0300
2022-04-12T13:39+0300
2022-04-12T13:44+0300
netflix
yaşam
özellik
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Günümüzde Türkiye dahil birçok ülkede en çok kullanılan video akış servislerinden birisi olan Netflix'e yeni bir özellik geldi.Netflix’te iki farklı oylama seçeneğine üçüncüsü eklendi: ‘Buna bayıldım!’.Bu özellik Netflix’in kişisel önerilerinde daha belirleyici olacak. Aynı zamanda tavsiye edilen içerikler için de bir geliştirme sunacak.
https://tr.sputniknews.com/20220407/netflixten-zam-yaniti-ama-bir-sor-neden-1055378132.html
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netflix, özellik
Netflix'ten yeni özellik: 'Buna bayıldım'
13:39 12.04.2022 (güncellendi: 13:44 12.04.2022) Abone ol
Netflix'e yeni gelen özellikle yapımları puanlarken artık üç farklı seçenek olacak. Üçüncü seçenek ‘Buna bayıldım!’.
Günümüzde Türkiye dahil birçok ülkede en çok kullanılan video akış servislerinden birisi olan Netflix'e yeni bir özellik geldi.
Netflix’te iki farklı oylama seçeneğine üçüncüsü eklendi: ‘Buna bayıldım!’.
Bu özellik Netflix’in kişisel önerilerinde daha belirleyici olacak. Aynı zamanda tavsiye edilen içerikler için de bir geliştirme sunacak.