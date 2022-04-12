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https://tr.sputniknews.com/20220412/nijeryada-lassa-atesinden-olenlerin-sayisi-130u-gecti-1055495955.html
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 130'u geçti
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 130'u geçti
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 2022 yılı içerisinde Lassa ateşi salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u aştı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T14:11+0300
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dünya
nijerya
lassa ateşi
salgın
ölü
vefat
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, Lassa ateşi salgını nedeniyle 4 günde 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.Böylece 3 Ocak'tan bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükselirken, bu süre zarfında başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalette 3 bin 746 vaka tespit edildi.Nijerya hükümeti, salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştıMali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220319/nijeryada-lassa-atesinden-can-kaybi-112ye-cikti-1054872388.html
https://tr.sputniknews.com/20220412/filipinlerdeki-firtinada-olu-sayisi-40i-asti-1055494891.html
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nijerya, lassa ateşi, salgın, ölü, vefat

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 130'u geçti

14:11 12.04.2022 (güncellendi: 14:13 12.04.2022)
© REUTERS / Olivia AclandNijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 130'u geçti
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 130'u geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Olivia Acland
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 2022 yılı içerisinde Lassa ateşi salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u aştı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, Lassa ateşi salgını nedeniyle 4 günde 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece 3 Ocak'tan bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükselirken, bu süre zarfında başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalette 3 bin 746 vaka tespit edildi.
Nijerya hükümeti, salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.
Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.
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Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.
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