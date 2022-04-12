ODTÜ'de Babacan protestosu: Ziyaret iptal edildi

"Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa 'umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP ve türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz."