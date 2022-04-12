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ODTÜ'de Babacan protestosu: Ziyaret iptal edildi
ODTÜ'de Babacan protestosu: Ziyaret iptal edildi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’de gerçekleştirmeyi planladığı öğrenci buluşması, ODTÜ öğrencileri tarafından engellendi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T17:27+0300
2022-04-12T17:27+0300
türkiye
ali babacan
odtü
deva partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
protesto
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenmeyi planladığı "Ali Babacan ile söyleşi" etkinliği, öğrencilerin tepkisi sonucu iptal edildi.Babacan'ın ODTÜ yerleşkesindeki Çatı Kafe'de yapılacak söyleşisi, öğrenci gruplarının tepkisiyle karşılaştı. Öğrenciler tarafından kafe önünde yapılan açıklamada şöyle denildi:Açıklamanın ardından bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ’den defol' sloganları yükseldi. Babacan, mezunu olduğu ODTÜ'ye protestolar üzerine giremedi ve etkinlik iptal edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211031/ankara-buyuksehirden-odtu-yolu-aciklamasi-8-tasinmaz-ozellestirme-idaresince-satisa-cikarilmistir-1050337902.html
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ali babacan, odtü, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), protesto

ODTÜ'de Babacan protestosu: Ziyaret iptal edildi

17:27 12.04.2022
© AADemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’de gerçekleştirmeyi planladığı öğrenci buluşması, ODTÜ öğrencileri tarafından engellendi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenmeyi planladığı "Ali Babacan ile söyleşi" etkinliği, öğrencilerin tepkisi sonucu iptal edildi.
Babacan'ın ODTÜ yerleşkesindeki Çatı Kafe'de yapılacak söyleşisi, öğrenci gruplarının tepkisiyle karşılaştı. Öğrenciler tarafından kafe önünde yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa 'umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP ve türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz."
Açıklamanın ardından bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ’den defol' sloganları yükseldi. Babacan, mezunu olduğu ODTÜ'ye protestolar üzerine giremedi ve etkinlik iptal edildi.
ODTÜ yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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