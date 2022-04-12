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ODTÜ'ye ziyareti protestolar nedeniyle iptal edilen Babacan: Tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım
ODTÜ'ye ziyareti protestolar nedeniyle iptal edilen Babacan: Tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’ye gerçekleştirmek istediği ziyaret, öğrenciler tarafından protesto edilince iptal edildi. Babacan, söyleşisinin... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T20:14+0300
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politika
odtü
ali babacan
protesto
ankara
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) söyleşi yapmak üzere ziyaret gerçekleştirmek isteyen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, öğrenciler tarafından protesto edildi. ODTÜ'lü öğrencilerin Babacan'ı protesto etmesi üzerine ziyaret iptal edildi.Babacan, öğrencilerin protestosuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:"Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim.İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir.Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım.Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır."
https://tr.sputniknews.com/20220412/odtude-babacan-protestosu-ziyaret-iptal-edildi-1055503440.html
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odtü, ali babacan, protesto, ankara

ODTÜ'ye ziyareti protestolar nedeniyle iptal edilen Babacan: Tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım

20:14 12.04.2022
© AADemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’ye gerçekleştirmek istediği ziyaret, öğrenciler tarafından protesto edilince iptal edildi. Babacan, söyleşisinin protestoyla iptal edildiği ODTÜ öğrencilerine yönelik paylaşımında, "Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır" açıklamasını yaptı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) söyleşi yapmak üzere ziyaret gerçekleştirmek isteyen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, öğrenciler tarafından protesto edildi. ODTÜ'lü öğrencilerin Babacan'ı protesto etmesi üzerine ziyaret iptal edildi.
Babacan, öğrencilerin protestosuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim.
İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir.
Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım.
Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır."
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
TÜRKİYE
ODTÜ'de Babacan protestosu: Ziyaret iptal edildi
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