https://tr.sputniknews.com/20220412/odtuye-ziyareti-protestolar-nedeniyle-iptal-edilen-babacan-tum-fikirlerin-ozgurlugu-tarafindayim-1055507317.html
ODTÜ'ye ziyareti protestolar nedeniyle iptal edilen Babacan: Tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım
ODTÜ'ye ziyareti protestolar nedeniyle iptal edilen Babacan: Tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’ye gerçekleştirmek istediği ziyaret, öğrenciler tarafından protesto edilince iptal edildi. Babacan, söyleşisinin... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T20:14+0300
2022-04-12T20:14+0300
2022-04-12T20:14+0300
politika
odtü
ali babacan
protesto
ankara
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) söyleşi yapmak üzere ziyaret gerçekleştirmek isteyen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, öğrenciler tarafından protesto edildi. ODTÜ'lü öğrencilerin Babacan'ı protesto etmesi üzerine ziyaret iptal edildi.Babacan, öğrencilerin protestosuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:"Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim.İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir.Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım.Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır."
https://tr.sputniknews.com/20220412/odtude-babacan-protestosu-ziyaret-iptal-edildi-1055503440.html
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ODTÜ'ye ziyareti protestolar nedeniyle iptal edilen Babacan: Tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’ye gerçekleştirmek istediği ziyaret, öğrenciler tarafından protesto edilince iptal edildi. Babacan, söyleşisinin protestoyla iptal edildiği ODTÜ öğrencilerine yönelik paylaşımında, "Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır" açıklamasını yaptı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) söyleşi yapmak üzere ziyaret gerçekleştirmek isteyen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, öğrenciler tarafından protesto edildi. ODTÜ'lü öğrencilerin Babacan'ı protesto etmesi üzerine ziyaret iptal edildi.
Babacan, öğrencilerin protestosuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim.
İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir.
Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım.
Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır."