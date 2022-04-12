https://tr.sputniknews.com/20220412/odtuye-ziyareti-protestolar-nedeniyle-iptal-edilen-babacan-tum-fikirlerin-ozgurlugu-tarafindayim-1055507317.html

ODTÜ'ye ziyareti protestolar nedeniyle iptal edilen Babacan: Tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım

ODTÜ'ye ziyareti protestolar nedeniyle iptal edilen Babacan: Tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ODTÜ’ye gerçekleştirmek istediği ziyaret, öğrenciler tarafından protesto edilince iptal edildi. Babacan, söyleşisinin... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T20:14+0300

2022-04-12T20:14+0300

2022-04-12T20:14+0300

politika

odtü

ali babacan

protesto

ankara

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) söyleşi yapmak üzere ziyaret gerçekleştirmek isteyen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, öğrenciler tarafından protesto edildi. ODTÜ'lü öğrencilerin Babacan'ı protesto etmesi üzerine ziyaret iptal edildi.Babacan, öğrencilerin protestosuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:"Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim.İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir.Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım.Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır."

https://tr.sputniknews.com/20220412/odtude-babacan-protestosu-ziyaret-iptal-edildi-1055503440.html

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odtü, ali babacan, protesto, ankara