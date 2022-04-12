https://tr.sputniknews.com/20220412/opecten-abye-uyari-rus-petrolune-alternatif-olamayiz-1055494982.html
OPEC'ten AB'ye uyarı: Rus petrolüne alternatif olamayız
OPEC'ten AB'ye uyarı: Rus petrolüne alternatif olamayız
OPEC Genel Sekreteri Barkindo, AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'a yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın petrol arzı kayıplarının günlük 7 milyon... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T13:45+0300
2022-04-12T13:45+0300
2022-04-12T13:45+0300
ukrayna krizi
opec
rusya
yaptırım
petrol
muhammed barkindo
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Barkindo, Avrupa Birliği (AB) yetkililerine, Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanan krizin kendi kontrolleri dışında olduğunu belirtti.Petrol fiyatlarının arz talepten ziyade siyasi faktörlerle dalgalandığını vurgulayan Barkindo, "Bu nedenle OPEC’in yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yaşanan krizler piyasada yüksek volatiliteye neden oldu. Ancak ekonomik temellere dayanmayan bu faktörler OPEC’in kontrolü dışında" dedi.Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrasında Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle fiyatlarda artış devam ederken bugün petrol, varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor.Daha önce Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC ülkeleri, ABD gibi büyük tüketicilerin yaptırımlar nedeniyle yaşanan kayıpları telafi etme çağrılara yanıt vermemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220408/medvedev-gayrimesru-yaptirimlarin-sonucu-bozuk-dunya-duzeni-olabilir-1055423898.html
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opec, rusya, yaptırım, petrol, muhammed barkindo, avrupa birliği
OPEC'ten AB'ye uyarı: Rus petrolüne alternatif olamayız
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OPEC Genel Sekreteri Barkindo, AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'a yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın petrol arzı kayıplarının günlük 7 milyon varili aşabileceğini ve oluşacak bu kaybı OPEC’in telafi etmesinin zor olduğunu söyledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Barkindo, Avrupa Birliği (AB) yetkililerine, Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanan krizin kendi kontrolleri dışında olduğunu belirtti.
Petrol fiyatlarının arz talepten ziyade siyasi faktörlerle dalgalandığını vurgulayan Barkindo, "Bu nedenle OPEC’in yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yaşanan krizler piyasada yüksek volatiliteye neden oldu. Ancak ekonomik temellere dayanmayan bu faktörler OPEC’in kontrolü dışında" dedi.
Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrasında Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle fiyatlarda artış devam ederken bugün petrol, varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor.
Daha önce Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC ülkeleri, ABD gibi büyük tüketicilerin yaptırımlar nedeniyle yaşanan kayıpları telafi etme çağrılara yanıt vermemişti.